Tony Tony Chopper es ahora un embajador oficial de Médicos sin Fronteras

Internet está obsesionada con Tony Tony Chopper. Cualquier fan de One Piece sabe que el doctor de la tripulación de los Sombrero de Paja es uno de los personajes favoritos del anime y manga. Pero el debut de Chopper en el live action ha llevado al personaje a un nuevo punto de popularidad, incluso con organizaciones reales uniéndose a su club de fans… por ejemplo, Médicos sin Fronteras.

De acuerdo con una publicación realizada en Shonen Jump News (una cuenta no oficial que comparte noticias referentes a las historias de la revista Jump), la organización Médicos Sin Fronteras ha sido designada como un seguidor oficial de la organización sin ánimo de lucro.

Según la publicación, el anuncio se hace a través de la portada ilustrada por Eiichiro Oda en la próxima edición de la Shonen Jump, que rendirá homenaje a los doctores de todo el mundo a través del médico de la tripulación de los Sombrero de Paja.

A new doctor has joined our team. 🩺🌸 Tony Tony Chopper is supporting MSF. Wherever we go together, the principle remains the same: everyone deserves medical care, no matter where they are. Follow his journey: https://t.co/eXB52hnaMB – Credits: ©Eiichiro Oda / Shueisha ©MSF… pic.twitter.com/mI5EOqtbtl — MSF International (@MSF) March 20, 2026

Fundada en París el 21 de diciembre de 1971 por un grupo de médicos y periodistas (incluyendo a Bernard Kouchner), Médicos Sin Fronteras (MSF) nació como una respuesta disruptiva a la guerra de Biafra, bajo la premisa de que el auxilio médico y el testimonio de las víctimas no deben conocer fronteras políticas ni religiosas.

A lo largo de más de cinco décadas, la organización ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento global que hoy cuenta con aproximadamente 67,000 profesionales de la salud que operan en más de 75 países, realizando anualmente cerca de 16.5 millones de consultas médicas y atendiendo más de 360,000 partos.

One Piece se prepara para su tercera temporada

La segunda temporada de One Piece confirmó que el éxito del show no fue un golpe de suerte, sino el talento de un equipo que encontró la fórmula mágica para crear una adaptación que parecía imposible.

No por nada la serie confirmó la producción de la tercera temporada incluso antes de que la segunda tanda de capítulos fuera estrenada. Aunque por ahora la información sobre el regreso de la serie se ha mantenido en secreto, los fans esperan que los planes de grabación para este año signifiquen que no tendremos que esperar dos años para ver el reino de Arabasta en nuestras pantallas.

Una de las más grandes expectativas es el rol que tendrá Chopper en los próximos capítulos. Una de las decisiones narrativas en la segunda temporada fue no mostrar al reno utilizar sus rumble balls: una droga que le permite cambiar a nuevas formas para potenciar sus atributos.

En cualquier caso, para los fans de One Piece es un deleite ver cómo el show ha acercado esta historia a más personas. No es coincidencia que Médicos sin Fronteras haya decidido reclutar al doctor más tierno y valiente de todos los mares.

Puedes ver la temporada 2 de One Piece a través de Netflix.

Imágenes: Shonen Jump