Teoría: El Observador es quién reúne a los vengadores del multiverso

What If ha sido una de esas series en las que el detalle está en lo que no dice de frente. Muchos no han creado muchas teorías alrededor del show, principalmente porque como antología cada una de sus historias está separadas. Pero hay un elemento que nos ha llamado la atención en los últimos capítulos y es la manera en la que el observador ha comenzado a ser cada vez más y más visible conforme nos acercamos al último capítulo del show.

Al comienzo del show el personaje se mostraba como una entidad apenas visible. Camuflado entre las estrellas, el observador se mantenía fiel a su naturaleza de permanecer alejado con los eventos del multiverso. Pero en los últimos episodios ha pasado de ser una silueta y en el último en particular podemos ver al Observador lo más cercano que jamás lo hemos visto a los héroes y villanos de la tierra.

Esto es importante, porque sabemos que en algún momento los héroes de estos universos diferentes se terminarán uniendo. Lo sabemos por el adelanto inicial de ‘What If’, que en algún momento nos muestra a estas versiones alternativas combatiendo en Nueva York de la misma manera en la que lo hicieron los vengadores originales. También hay una escena en la que vemos a la Capitana Carter encontrarse con el Dr. Strange Supremo.

Te puede interesar: El Marvel Zombies de What If demuestra las limitaciones del MCU

¿Por qué el Observador intervendría? Precisamente uno de los elementos más emblemáticos de este personaje del MCU está en su voto/naturaleza de no cambiar los eventos en estas tierras. De hecho, el mismo episodio en el que enfrenta a Strange confirma su posición de interceder en el destino de estas líneas de tiempo… incluso cuando pueden significar la misma destrucción de estos universos.

Considerando que acabamos de salir de Loki, que precisamente tenía como centro la idea de los multiversos, la respuesta evidente sería que el regreso de Kang ha supuesto un peligro para todas las líneas de tiempo. Una tan importante que los mismos observadores se verían obligados a intervenir, ensamblando un equipo a través de todas las líneas de tiempo. Sabemos que los eventos de What If estarán conectadas de una u otra manera con la línea de tiempo ‘principal’, por lo que las acciones del Observador y su intervención en esta línea pueden terminar llegando a tocar también a las versiones que conocemos…

Es una idea que suena interesante, en especial si consideramos el adelanto de mitad de temporada que lanzó What If hace poco. En este se escucha a el Observador decir que estos retos son los crean a los héroes de ‘todo el multiverso’, luego de hacer un repaso por algunas de las variantes que ya hemos visto.

Las posibilidades son infinitas con What If. Y no podemos esperar a ver qué hace la franquicia con esta idea.

Imágenes: Capturas de pantalla