El Marvel Zombies de What If demuestra las limitaciones del MCU

Los chistes en el capítulo de Marvel Zombies matan el suspenso que debería causar un Capitán América muerto y comprueban las limitaciones del MCU.

Cuando Marvel anunció que haría una antología animada inspirada en What If y una de las primeras cosas que vimos fue a un Capitán América zombi, había motivos para celebrar. La saga de estos cómics es una de las historias alternativas más populares de los cómics. Y, desde hacía mucho tiempo, que una adaptación animada de Marvel Zombies estaba en deuda.

Sin embargo, el episodio de esta semana de What If demuestra por qué razón el MCU no puede (y quizás no debe) tocar historias como Marvel Zombis. Es una prueba de las limitaciones de este universo, en especial cuando quiere acomodar a la fuerza su fórmula dentro de universos que simplemente no encajan con ella.

Cuando se exploró por primera la tierra 2149 el encanto no solo estaba en ver las versiones zombificadas de ironman o de Hulk, sino en el horror visual y ambiental que crea un mundo de súper héroes en el que la esperanza está perdido. Uno en el que sus defensores más grandes también se han convertido en su mayor amenaza. Este ambiente de terror no solo estaba reforzado por la idea de los zombis, sino por la moralidad retorcida de este mundo. Un Capitán América con medio cerebro por fuera o un Bruce Banner con el estómago retorcido.

Pero quizás el mayor problema con la versión de Marvel Zombies de What If no está en el hecho de que ignore estos elementos oscuros. El problema es que los compensa agregando más comedia y acción. La tensión de una muerte o de los héroes perdidos se cae el suelo cuando Happy Hogan es arrastrado a la oscuridad y mientras tanto hace sonidos con la boca. Un Capitán América que mata a Sharon Carter no crea tanto impacto si cinco segundos después llegan Bucky y Spider-Man a hacer chistes.

Por ejemplo, está la revelación de la cabeza de Scott Lang (Ant-Man) en el laboratorio de Vision. El momento es arruinado cuando Lang simplemente no puede dejar de hacer bromas, incluso cuando varios de los héroes que habían viajado son asesinados, uno tras otro. El humor de Marvel es una de las cosas que ha definido al MCU y en cierto punto es algo que los mismos fans del universo conectado de películas han aceptado. El problema está en que este tono no funciona muy bien con la historia de Marvel Zombies… al menos no de la manera en la que debería.

Y esto es preocupante porque muchas de las mejores historias de What If están empañadas en este sentido de tragedia. Lo interesante de estos universos es que permiten abordar tonos, historias y enfoques diferentes. Un Marvel Zombies con chistes cada dos minutos, sin el horror gráfico de la franquicia y sin el tono de sus héroes destruyendo el mundo… bueno, no se siente como el producto que debería ser.

Puedes ver el capítulo más reciente de What If en Disney+.

Imágenes: montaje ENTER.CO