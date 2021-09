Un repaso a la historia de ‘Marvel Zombies’ en los cómics

Es posible que para algunos de ustedes ver a un Iron-Man Zombie el devorar a los hijos de Thanos no sea nada más que una novedad divertida. Sin embargo, desde que se anunció What If la inclusión de Marvel Zombies parecía uno de los momentos más esperados de la antología animada. Y la razón es que, a diferencia de los otros episodios, la historia más reciente tiene como inspiración uno de las historias alternas más populares.

Los 4 fantásticos (2005)

Aunque muchos pueden comenzar a leer esta historia en los cómics de Marvel Zombis, la historia de hecho comenzó con la saga Ultimate Fantastic Four en los números # 20, 21, 22, 23, 30, 31 y 32 creada por Mark Millar y Greg Land. En esta se introduce a la tierra 2149 en la que un virus alíen ha infectado a los héroes y villanos, convirtiéndolos en seres hambrientos. Richards (y el resto de los 4 fantásticos) son atraídos después de que su contraparte zombi les tienda una trampa para abrir un portal que les permita viajar a través de las dimensiones. En última instancia Mr. Fantástico y su equipo logran escapar, con la ayuda de Magneto.

Marvel Zombies (2007)

La historia comienza justo después de los eventos en Ultimate Fantastic y nos muestra a un Magneto escapando de la horda zombi, aunque siendo alcanzado y devorado. También nos entrega nuevos detalles de cómo funcionan estos héroes muertos. Mantienen sus memorias y en cierto grado un sentido de la moral, aunque todo esto se pierde cuando comienza el ‘hambre’, que se describe como la necesidad imparable de devorar a alguien.

Habiendo consumido todos los humanos del planeta, los héroes zombis se encuentran con un silver surfer que proceden a devorar, incluso antes de anuncie la llegada de Galactus. Hank Pym, por otro lado, ha mantenido vivo a Pantera Negra en su laboratorio, cortando pedazos de él y alimentándose se ellos. Para su mala suerte, su esposa lo descubre, aunque este la decapita y logra mantener el secreto.

Varios eventos ocurren al mismo tiempo. Por un lado, Galactus llega a la tierra y es atacado por los héroes y villanos zombificados. Al final un grupo pequeño (compuesto por Iron-Man, Hulk, Spider-Man, Iron-Man, Giant-Man, Wolverine y Luke Cage) consigue derrotarlo y devorarlo. Con estos poderes el grupo emprende un viaje por todo el universo… decididos a devorarlo todo.

Por otro lado, Pantera Negra consigue escapar de su prisión y se encuentra con una resistencia de los últimos humanos del planeta. El grupo consigue escapar, al mismo tiempo que se llevan la cabeza de Wasp con el objetivo de estudiarla.

Marvel Zombies: Dead Days (2007)

Pensado como una precuela, expande en algunas de las ideas antes de la serie original. Por ejemplo, explica que el virus fue traído por Magneto (lo que explica por qué era también el líder de la resistencia). También muestra los primeros días del virus y asegura que fue Reed Richards quien terminó por infectar el resto de la tierra al considerar que los zombis eran la versión ‘avanzada’ de la humanidad…

Marvel Zombies 2 (2007)

El mismo año se publicó una continuación a la historia. La historia toma lugar muchos años después de que los héroes zombis hayan abandonado la tierra. El planeta ahora está habitado por un pequeño enclave de zombis. Pero mientras que conspiraciones buscan derrocar a Pantera Negra (que ahora es el líder de los sobrevivientes), los zombis están de regreso.

Ahora equipados con nuevos miembros, entre los que está un Thanos Zombi y un Dark Phoenix Zombi, buscan volver a activar el portal a otras dimensiones de Richards. La historia termina con el grupo de zombis siendo expulsados de esta dimensión… a un destino desconocido.

Marvel Zombies 3 y 4 (2008 y 2009) respectivamente

No nos detendremos a explorar estas historias… porque la verdad no tiene mucho sentido. En una dimensión Paralela Morbius descubre los zombis de la tierra infectada están comenzando a llegar nuestro mundo. Así que envía una misión a explorar y limpiar la tierra… pero después de esto todo se convierte una historia sin mucho sentido o conexión con la original. La idea es explicar cómo fue que la mayoría de zombis terminaron siendo destruidos ante la ausencia de los vengadores… pero no es un trabajo que si quiera haga muy bien la historia.

Marvel Zombies Returns (2009)

La entrada toma lugar justo después de los eventos de ‘Marvel Zombis 2’. Nos muestra a un Peter Parker sin los poderes obtenidos por Galactus e intentando evitar que la plaga zombi llegue a esta nueva dimensión… y fallando espectacularmente

Marvel Zombies 5 (2010)

Regresamos con las historias extrañas. Howard el Pato y Machine Man continúan explorando algunas de las realidades, además del mundo principal, que han sido infectadas por el virus zombi.

Marvel Zombies Supreme (2012)

Nuevo mundo, nueva plaga zombi. Experimentos con el escuadrón supremo crean un virus caníbal que convierte el laboratorio en el territorio cero de una nueva infestación de muertos… que terminan controlando excepto porque se les escapa uno (en el cliché más grande de las historias de zombi).

Marvel Zombies Destroy! (2012)

Otra historia más de Howard el Pato y su mejor amigo, Dum Dum Dugan. En este caso el destino es una versión de la tierra en la que los nazis ganaron la tercera guerra mundial utilizando zombis. Sí. Ni siquiera Marvel pudo escapar de la tendencia de los nazis zombi.

Secret Wars (2015)

Parte del evento de Secret Wars incluyó dos capítulos dedicados a explorar los no vivos de Marvel. La primera tiene como protagonista a Elsa Bloodstone, deteniendo a una horda de zombis buscando esparcir el virus por Battleworld (el escenario de estos mundos combinados). La otra muestra a Ultron aliándose con los robots de Ultron para destruir el mundo.

Marvel Zombie (2018)

Un reboot de la franquicia. La historia tiene lugar en otra dimensión y muchos años después de que una plaga zombi haya devastado la humanidad. Sin embargo, en esta ocasión no todos los héroes han sido infectados. Un pequeño grupo ha sobrevivido, liderado por Spider-Man, Darevil y Falcon.

Marvel Zombies: Resurrection (2019 y 2020)

El reboot más reciente de la franquicia. La historia comienza cuando el cadáver de Galactus aparece flotando en el espacio. Los vengadores van a investigar y se encuentran con que un virus ha contagiado a Carol Danvers, que comienza a matar e infectar a todos los que estaban en la misión. La segunda parte se enfoca en el mundo, poco después, con un Spider-Man liderando a los pocos metas humanos vivos que quedan en la tierra.

Imágenes: Marvel Cómics