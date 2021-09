‘Marvel Zombis’ llega al MCU con el siguiente capítulo de What If

Marvel Zombis hace, finalmente su aparición en el MCU, con unos posters que confirman que el próximo episodio tendrá a los no vivos como protagonistas.

What If está retando los estándares de lo que puede hacer el MCU con cada episodio. Acabamos de salir de una versión en la que Dr. Strange de manera literal destruye el universo, para llegar a otra distopía en la que los héroes más poderosos del mundo se han convertido también en su principal amenaza. Los nuevos posters de What If nos confirman que es el turno de Marvel Zombis para hacer su debut en la antología animada de Disney+.

Los posters nos muestran a una versión zombi de Steve Rogers y Hawkeye. Por los adelantos que hemos visto del MCU también sabemos que no son los únicos héroes infectados. Un zombi Iron Man también nos espera, aunque no hace parte de estos posters para promocionar el próximo episodio. También sabemos que Natasha (Black Widow) y Bucky (El soldado del invierno) serán parte de los sobrevivientes, cortesía también de algunos tráileres previos de What If.

Los zombis de What If parecen algo distintos de los de Marvel Zombis. En los cómics, para empezar, nunca se explica muy bien qué es lo que ocurrió en el planeta. Cuando inicia la historia de inmediato comenzamos con el mundo destruido y la gran mayoría de héroes y villanos convertidos a no muertos. Pero, más importante, la versión zombi de estos personajes todavía tiene una capacidad de raciocinio. Ellos pueden hablar y recuerdan a la perfección sus vidas pasadas. Solo que viven en un estado constante de hambre que elimina cualquier tipo de autocontrol hasta el momento en el que han saciado su hambre. Los zombis de ‘What If’ parecen ser más del tipo tradicional, lo que no elimina lo peligrosos que pueden llegar a ser.

Siendo una de las historias alternas más populares de Marvel, no hay duda de que los fans están emocionados por ver de manera What If tratará la versión zombi del MCU. Considerando que la historia está en Disney+ no deberíamos esperar mucho horror o la escena de los vengadores despedazando a Magneto (o en el caso del MCU digamos… Wanda). Lo que es una lástima, porque una versión tipo R de la historia.

Puedes ver los primeros episodios de What If en Disney+.

Imágenes: Disney+