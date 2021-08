¿Qué pasaría si Dr. Strange fuera un villano? El próximo capítulo de What If

Aunque ‘What If’ no ha despertado el mismo interés de series como ‘WandaVision’ o ‘Loki’, el show sigue siendo una caja de arena para los fans del MCU. El capítulo pasado optó por un mundo más oscuro en el que Hank Pym terminó asesinando a los miembros originales de los Vengadores, con la excepción del Capitán América. Parece que el capítulo cuarto continuará con esta tendencia mostrando un futuro en el que Dr. Strange no es el guardián de las artes mágicas del mundo, sino un villano.

El poster más reciente de ‘What If’ nos muestra a esta versión de Dr. Strange. En caso de que no hayas prestado atención a las últimas semanas, ‘What If’ no estrena adelantos del capítulo, sino que suele revelar cuál será el protagonista de la historia. Esta versión de Strange ya la habíamos visto en el primer adelanto del show. De hecho, sabemos que parte del capítulo contará con una pelea entre la versión ‘buena’ y ‘mala’ del hechicero supremo.

Hasta el momento, la mayoría de What If se han encargado de contar historias inspiradas en los eventos de la película, no de los cómics. Por ejemplo, la primer se encargó de contar una versión en la que Peggy Carter fue quien tomó el suero de Súper Soldado. En otro vimos una versión en la que Tchalla fue la persona ‘raptada’ para ser llevada a Ego. Si tuviéramos que adivinar este episodio tendrá como punto de división uno en el que Strange decide vender su alma a Dormamu bajo la promesa de recuperar sus manos. La sombra en los ojos nos parece indicar que, en efecto, esto es lo que ocurrió en este universo.

Te puede interesar: Las referencias en el tercer capítulo de What If

El capítulo también parece llegar en el mejor momento posible. El tráiler de ‘Spíder-Man: Sin Camino a Casa’ nos mostró la importancia que tendrá Strange en la próxima película del trepa muros favorito de Nueva York. ¿Quién sabe? Los creadores de ‘What If’ aseguraron que la antología animada tendrá algo de impacto en el MCU, con lo que puede que el próximo capítulo prepare el terreno para entender los motivos por los que Strange termina ayudando a Parker. Si no, al menos podríamos saber si es este evento el que despierta su conocimiento e interés por el multiverso. Puedes ver los primeros tres capítulos de What If en Disney+.

Imágenes: Marvel Studios