¿Quién está detrás de la máscara? Netflix revela el nuevo elenco del live action de Scooby Doo

Netflix está decidido a convertir toda nuestra infancia en un live action. Esta semana, la plataforma de streaming compartió nuevos detalles sobre la serie de Scooby-Doo con actores reales, presentando los rostros que interpretarán a la próxima generación de jóvenes entrometidos… y a su perro.

Llevábamos semanas especulando y, desde que supimos que Mckenna Grace se pondría en la piel de Daphne Blake, las expectativas han sido altísimas. Pero ahora, las piezas del rompecabezas han encajado por completo.

¿Quiénes serán los nuevos actores de Scooby-Doo?

Empecemos por el líder del grupo: Maxwell Jenkins ha sido el elegido para interpretar a Fred Jones. El actor es recordado por su papel de Will Robinson en Lost in Space, también de Netflix.

Por otro lado, tenemos a la mente brillante del grupo. Abby Ryder Fortson será Velma Dinkley. Si el nombre no te suena de entrada, solo tienes que recordar a la pequeña y adorable Cassie Lang en las primeras películas de Ant-Man.

Y, por supuesto, no podíamos olvidarnos del corazón (y el estómago) de la pandilla. Tanner Hagen será el encargado de dar vida a Shaggy Rogers. Este es, probablemente, el papel más difícil de cubrir. Matthew Lillard dejó el listón tan alto que es casi imposible imaginar a alguien más diciendo “Zoinks” con la misma naturalidad. Hagen es el actor con menos experiencia en la pantalla chica, con solo pequeños roles en series como The Pitt.

¿De qué tratará la nueva serie de Netflix?

Junto con el anuncio de los actores principales, Netflix también nos compartió una sinopsis de la historia:

“Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de gran danés solitario y perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural. Junto con Velma, la pragmática y científica chica del pueblo, y Freddy, el extraño pero siempre apuesto chico nuevo, se proponen resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos”.

La serie, que se titulará provisionalmente Scooby-Doo: Origins, no será simplemente otro reinicio de una historia que ya hemos visto mil veces. Parece que la plataforma quiere darle un tono un poco más oscuro y maduro, similar al estilo de El mundo oculto de Sabrina.

Todavía no tenemos una fecha de estreno confirmada, pero el rodaje empieza pronto en Atlanta. Este dato sugiere que para 2027 podríamos estar viendo el show en streaming, mientras que es casi seguro que antes de que termine el año deberíamos tener un primer tráiler.

Imágenes: Montaje ENTER.CO y Max