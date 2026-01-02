¿Qué ver en Netflix este primer fin de semana de 2026? Las películas que lideran el Top 10 en Colombia

El inicio de 2026 llega con una fotografía clara de los gustos de los usuarios de Netflix en Colombia. El Top 10 de películas más vistas durante la última semana de diciembre no solo funciona como una lista de popularidad, sino como una guía práctica para decidir qué ver en los primeros días del año. Acción, clásicos familiares, aventuras conocidas y una dosis de misterio marcan el panorama.

En el primer lugar se ubica The Great Flood, una historia de desastre que ha logrado captar la atención del público por su tono urgente y su apuesta por la supervivencia en escenarios extremos. Este tipo de producciones suelen conectar bien con audiencias que buscan tensión constante y conflictos de alto riesgo, y su liderazgo en el ranking sugiere que el thriller sigue siendo una de las apuestas más sólidas para maratonear.

El segundo y quinto puesto confirman la vigencia de los clásicos navideños, incluso cuando las fiestas ya terminaron. Dr. Seuss’ The Grinch y How the Grinch Stole Christmas mantienen su lugar gracias a una mezcla efectiva de nostalgia, humor y mensajes familiares. Son opciones ideales para quienes quieren empezar el año con algo ligero y conocido, sin demasiadas sorpresas pero con garantía de entretenimiento.

En el tercer lugar aparece Tomb Raider, una producción que demuestra cómo las franquicias basadas en videojuegos siguen encontrando público en streaming. La figura de Lara Croft conserva su atractivo gracias a la combinación de acción, aventura y exploración, lo que la convierte en una elección directa para quienes buscan ritmo y espectáculo sin complicaciones.

Más abajo en el listado, A Time For Bravery ofrece un contraste con un enfoque más dramático. Su presencia en el Top 10 indica que también hay espacio para historias de decisiones difíciles y emociones contenidas, una elección frecuente en épocas de balance y nuevos comienzos como el cambio de año.

El sexto lugar lo ocupa The Super Mario Bros. Movie, que continúa consolidándose como una de las películas familiares más exitosas del catálogo reciente. Su mezcla de referencias al videojuego, humor visual y ritmo ágil la mantiene vigente entre públicos de distintas edades.

En la parte baja del ranking se agrupan propuestas más específicas. Against the Wild: The Journey Home apuesta por la aventura clásica y el relato de supervivencia; My Secret Santa prolonga el tono romántico y festivo; KPop Demon Hunters conecta con audiencias jóvenes interesadas en animación y cultura pop; y Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery cierra el Top 10 como la opción ideal para quienes prefieren intrigas bien construidas y giros constantes.