Pixar confima ‘Monsters Inc. 3’ y pone fecha de estreno a ‘Coco 2’ y ‘Los Increibles 3’

Fue un día cargado de noticias para los fans de Pixar. El estudio no solo confirmó el regreso nuestros dos monstruos favoritos con la producción de Monsters Inc. 3, sino que también entregó actualizaciones importantes sobre secuelas que los seguidores han esperado durante años: Coco 2 y Los Increíbles 3.

‘Monsters Inc. 3’: el regreso de nuestros monstruos favoritos

Comencemos con una de las noticias más inesperadas: de acuerdo con The Wall Street Journal, Disney y Pixar están desarrollando una tercera película de Monsters Inc. Por ahora no se han entregado muchos detalles, pero será interesante ver si en esta ocasión tendremos una secuela “real” de la primera entrega.

Lo más cercano a una secuela de Monsters Inc. hasta ahora ha sido la serie de Disney+ ‘Monsters at Work’, que se enfoca en los eventos posteriores a la primera película, aunque no tiene como protagonistas principales a Mike y Sully.

Coco 2 y Los Increíbles 3 ya tienen fecha de estreno

El reporte asegura que Disney y Pixar ya tienen en su calendario fechas para el estreno de otras dos producciones. Tras años de silencio, el estudio está avanzando con la producción de Los Increíbles 3 y espera estrenar la película en algún momento de 2028.

Aún más sorprendente es que Pixar confirmó que continúa con el desarrollo de Coco 2 para 2029. De nuevo, el estudio se reservó cualquier detalle sobre la historia y, considerando que faltan cinco años para su lanzamiento, es poco probable que recibamos actualizaciones pronto.

Por último, Pixar reveló que trabaja en una nueva película original titulada provisionalmente Ono Ghost Market, la cual se inspira en el mito asiático de los mercados sobrenaturales.

Es interesante observar el manejo que Pixar está dando a sus proyectos recientemente. El estudio parece haber optado por apostar a la nostalgia con secuelas de cintas que llevaban décadas sin ser actualizadas. Una razón obvia es que Pixar no ha tenido el mismo éxito con sus historias originales recientes, ya que filmes como ‘Elio’ y ‘Red’ no han logrado alcanzar el nivel de entusiasmo de las cintas de su época dorada.

Imágenes: Pixar