Se terminó ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ ¿Es momento de cancelar Disney? La primera recomendación es que no, porque aunque Mayo es un momento de pausa para el MCU junio y julio llegarán cargados de contenido con el estreno de ‘Black Widow’ y ‘Loki’. Pero, incluso sin la promesa de más héroes y villanos regresando, mayo tiene algunas razones de peso para mantener activa la suscripción. Y es que mayo no viene sin algunos estrenos de Disney+ a los que prestar atención.

Por ejemplo está el estreno de Cruella, que puedes solicitar por demanda en caso de que no quieras ir a los teatros. También llega la primera serie animada de Star Wars para Disney+, ‘The Bad Batch’. Incluso, si extrañas a los personajes con poderes, puedes ver ‘The Gifted’ que llegará con su primera temporada el próximo mes.

Sin más demora, estos son los estrenos de Disney+ Colombia en mayo de 2021

‘Cruella’

Estreno con premier access: 28 de mayo, por 49.900

Película –

La ganadora del Oscar Emma Stone (La La Land) protagoniza ‘Cruella’. Este película retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Vil. Ambientada en los años 70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock, la película sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella.

High School Musical: El musical: La serie

14 de mayo

Star Wars: The Bad Batch

Serie – Temporada 2 –

Serie animada – Temporada 1 – mayo 4

‘Star Wars: The Bad Batch’, una nueva serie animada sigue a los clones experimentales de élite de ‘The Bad Batch’ (que aparecieron por primera vez en ‘Star Wars: la guerra de los clones’), mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Los integrantes de El Gran Lote —una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones— cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable.

Lego Star Wars: All-Stars

Serie animada – Temporada 1 – mayo 4

Varias caras nuevas se unen a los icónicos héroes Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, BB-8 y la general Leia, en aventuras que abarcan todo el universo Star Wars. Esta serie es parte de una maratón de estrenos de Disney+ para celebrar el Star Wars Day. Y, de paso, May the Forth be with you.

Lego Star Wars: Las aventuras de los Freemaker

Serie animada – Temporada 1 – mayo 4

Los Freemaker son unos hermanos chatarreros que tienen un taller de recogida y reparación en una estación espacial en el extremo más lejano del Imperio. Cuando el chico de 12 años, sensible a la Fuerza, Rowan Freemaker descubre el Sable Kyber, un antiguo artefacto con una poderosa conexión con los Jedi, su mundo se pone patas arriba. Junto con su ingeniosa hermana mayor Kordi, su hermano y gran piloto Zander y un droide de combate remodelado llamado Roger, Rowan se ve lanzado a una épica lucha contra el Imperio para restaurar la paz en la galaxia.

Star Wars: Rebels

Cortos – Mayo 4

El Imperio Galáctico refuerza su dominio mediante la opresión y el miedo, e impulsa a unos pocos valientes a resistirse. La nave Ghost apoya a quienes no pueden luchar e inicia una rebelión.

Star Wars: Fuerzas del destino

Cortos – Mayo 4

Historias nunca contadas de las heroínas del universo de Star Wars. Con apariciones de Rey, Jyn Erso, la princesa Leia, Sabine Wren, Padmé Amidala y Ahsoka Tano. Mira cómo sus elecciones, de cualquier tipo, definen el destino de la galaxia.

Colección de cortos Launchpad de Disney

Cortos – 28 de mayo

La colección inaugural de ‘Launchpad’ de Disney, incluye seis cortometrajes de una nueva generación de dinámicos narradores. Con el objetivo de contar nuevas historias cada vez más representativas de la diversidad real que existe en la sociedad y de darle acceso a voces que históricamente no lo han tenido, los cineastas que participan de esta iniciativa provienen de grupos sub-representados y fueron seleccionados entre más de 1.100 solicitantes estadounidenses para compartir sus perspectivas y visiones creativas con audiencias de todo el mundo. Inspirados en el viaje de la vida, estos seis cortometrajes de Disney+ se basan en el tema del “Descubrimiento”.

Phineas y Ferb la película: A través de la segunda dimensión

Película 14 de mayo

Phineas y Ferb finalmente descubren que Perry, su amado ornitorrinco, es un verdadero agente secreto que lucha contra las fuerzas del mal todos los días. Se unen a él en una aventura que los lleva a otra dimensión, donde el malvado Dr. Doofenshmirtz se ha apoderado de un área alternativa de Tres Estados. La pandilla y sus alter-egos deben unirse para detenerlo.

The Gifted

Serie – Temporadas 1 y 2 – 14 de mayo

Una serie de aventuras familiares que sigue a una pareja de los suburbios cuya vida común se sacude cuando descubre que sus hijos tienen poderes mutantes. La serie hace parte de licencias externas adquiridas como estrenos de Disney+.

Coop & Cami

Serie – temporada 2 – 28 de mayo

Esta comedia, creada para niños y familias, sigue la historia de Cooper (Lotus) y Cameron (Turner) Wrather, dos hermanos que van a la secundaria y que son los anfitriones del programa online de Coop “¿Qué prefieren?”. Con la ayuda de su hermano menor, Ollie, y el mejor amigo de Coop, Fred, el dúo presenta resultados y preguntas poco convencionales a los millones de seguidores del programa que los ayudan a resolver problemas de la vida. Cada día es una aventura en el agitado hogar de los Wrather, que también incluye a su hermana, Charlotte, y a su madre, Jenna. Sin importar cuál sea la pregunta o el resultado, Coop y Cami enfrentan la adolescencia y las situaciones familiares cotidianas con humor y corazón.

Evermoore

Miniserie – 28 de mayo

Cuando Tara Crossley se muda a la aldea de Evermoor con su famosa madre novelista y una nueva familia adoptiva, se da cuenta de que la campiña inglesa no es tan aburrida como parece. Para la nueva y espeluznante casa de Crossley, en los páramos, hay un tapiz que dice el futuro. El tapiz es atendido por un siniestro círculo de costura llamado Everines, que no pierde tiempo en predecir que la casa de Crossley está a punto de incendiarse.

Reto imposible

Serie – Temporada 1 – 28 de mayo

En el universo de un juego de intelectos postapocalíptico, tres jóvenes científicos necesitan descubrir cómo escapar de un ambiente inhóspito, resolviendo los desafíos del presentador enigmático (el conocido influencer y Youtuber de Brasil Gusta Stockler) y creando dispositivos muy singulares.

Imágenes: Disney y estrenos de Disney+