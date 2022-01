Los animes recomendados de la temporada invierno 2022 recomendados

No hay nada mejor que iniciar un nuevo año con más anime. Para los amantes de las series de Japón además nunca ha habido un mejor momento para estar al día con la tanda de shows que llegan, gracias la cortesía de tener prácticamente todas las series en emisión disponibles. Pero esto también despierta un problema: ¿Con tanto anime por ver, ¿cuál es el mejor lugar para comenzar? En ENTER.CO creemos que lo mejor es ofrecerte algunas opciones para que puedas ver sin la necesidad de soportar ciertas series que… bueno, digamos que no dejan a la temporada invierno 2022 con la mejor reputación.

Para aquellos que llegan algunas reglas importantes. Nuestros animes recomendados de la temporada de invierno 2022 no incluyen series que tengan segundas temporadas. Lo lógica acá es que si ya estaban viendo la primera temporada… pues poca motivación necesitas para continuar con Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin o Karakai Jouzu no Takagi-san. En vez de eso nos concentraremos en las series que recién hayan iniciado emisión.

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Disponible en Funimation

Comencemos por la opción obvia de la temporada de invierno 2022. Wakana Gojou es un aprendiz obsesionado con las muñecas Hina. Sin embargo, un incidente en su infancia le ha causado un trauma que le impide mostrar a otros aquello que le hace feliz. Esto es hasta que conoce a Marin Kitagawa, la idol y chica más popular de la escuela, que quiere hacer cosplay y ‘recluta’ sus habilidades de diseño para ayudarla a cumplir su sueño de transformarse en su personaje favorito.

Si logras ignorar el fan service de la serie (que en los dos primeros capítulos es abundante) te encuentras con una muy bonita historia de romance. El principal encanto del show está en Marin, que con seguridad se convertirá en uno de los personajes femeninos del año, que te atrapa con su energía desde el capítulo 1. Pero luego está el encanto de que se trate de una historia que te engancha porque habla de algo con lo que aquellos que hacen cosplay pueden sentir cierta conexión: la emoción de convertirse en los personajes que amamos.

Akebi-chan no Sailor-fuku

Disponible en Funimation y Crunchyroll

Pasamos de la serie de fetiches de la temporada… a la serie de más fetiches de la temporada. Desde pequeña el sueño de Akebi Chan ha sido el poder asistir a la misma escuela que su madre y vestir un uniforme de marinera. Por desgracia, el uniforme ha cambiado con los años. ¿Se rendirá ella con su sueño o logrará encontrar amigas siendo la única vistiendo de manera tan peculiar?

Akebi Chan es una maravilla visual (en los buenos momentos… y también aquellos en los que esperas que nadie más entre en la habitación). CloverWorks una vez nos demuestra que es capaz de convertir las historias más mundanas en una de esas series que sigues viendo, únicamente porque es imposible apartar los ojos de algo tan bien hecho. La historia en si tiene también su encanto si lo tuyo son los slice of life en los que poco pasa.

Sabikui Bisco

Funimation

Un mundo destruido. Una plaga de óxido que parece imposible de detener. Un terrorista que siembra el caos al plantar hongos en donde va, esparciendo la posible causa de esta enfermedad. Estos son los tres elementos con los que Sabikui Bisco inicia su historia y con los que te atrapa casi de inmediato. Si eres un fan de las historias de acción, fantasía y algo de locura… entonces este anime es para ti.

Sabikui Bisco es una aventura algo extraña, pero precisamente aquí es donde está su mayor encanto. Es una de esas que desde el primer episodio te cambia las reglas, te presenta personajes con personalidades y estilos únicos y básicamente te bota todas las reglas por la ventana. Es un anime cuyo encanto está en un elenco único de personajes y una premisa que no imaginas.

Montaje ENTER.CO