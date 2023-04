Aunque Netflix perdió muchas de sus películas y series en años recientes, algo en lo que ha mejorado la plataforma es en su catálogo de anime. De hecho, el servicio hoy incluso cuenta con algunas series de temporada que llegan en transmisión simultánea (una idea que han copiado otras plataformas como Star+ o HBO Max). Pero como todos los demás géneros, puede ser difícil elegir qué anime ver en Netflix si hasta ahora estás ingresando al maravilloso mundo de la animación japonesa. No hay problema, porque en ENTER.CO te tenemos una selección perfecta de animes en Netflix para ver en 2023 para que inicies tu próxima maratón.

Y, como sabemos que el tiempo es oro, de paso te diremos cuántos episodios tiene el show, a qué género pertenece y te agregamos un tráiler al final de cada descripción.

¿Empezamos? Estos son los 6 mejores animes en Netflix para ver en 2023.

1 – Vinland Saga

2 temporadas de 24 capítulos (la segunda está en emisión). Drama/Histórico

Después de ver a su padre ser asesinado por vikingos, Thorfinn se une a la banda de mercenarios del culpable con solo un objetivo: obtener el derecho de retarlo a duelo y poder cobrar su venganza. Esto implica convertirse en una máquina de matar en una era de guerras, rencores y conspiraciones.

Vinland Saga es una serie fantástica para todos aquellos que están buscando un show de acción, pero que no se sobrepase con los combates al mejor estilo de Dragon Ball Z. También cambia mucho el tono entre la primera y la segunda temporada, superando las expectativas y contando historias humanas en el proceso.

2 – Saiki K

3 temporada, dos de 24 episodios y una de dos. Comedia

Saiki Kusuo es el psíquico más poderoso del planeta. Lo que sería el sueño de muchos, pero no de él que solo quiere vivir una vida tranquila. Por desgracia en el mundo de Saiki sus poderes son lo más normal cuando se tiene que convivir con bichos raros en la familia, el salón de clases y… prácticamente todo el mundo.

Saiki K. es una de las mejores comedias de anime y uno de esos shows que en verdad te enseñan los extremos ridículos del humor japonés. También tiene un elenco de personajes que terminan por robar el foco de atención, incluso cuando un mal sueño del protagonista puede, literalmente, cambiar la historia.

3 – Ciberpunk Edgerunners

1 temporada de 10 episodios. Drama/Acción/Ciencia ficción

En un mundo donde la tecnología literalmente se ha integrado en los cuerpos humanos, David Martinez es un joven que decide vivir como un mercenario fuera de la ley. Por desgracia cada nueva modificación y su carácter impulsivo terminan por introducirlo en un viaje psicodélico, sangriento y con luces de neón para sobrevivir en una ciudad con corazón de máquina.

Ciberpunk Edgerunners es una de las mejores series anime que salieron en 2022 y uno de los mejores panimes en Netflix en el género. El show no solo brilla por su animación, sino además por contar con una serie de episodios que destacan por el drama, acción y emoción que entregan. A pesar de estar inspirado en los videojuegos de Cyberpunk no es necesario haber jugado estos títulos para disfrutarlos, aunque seguramente encontrarás muchas referencias que te sacarán una sonrisa.

4 – Hi Score Girl

2 temporadas, una de 15 episodios y otra de 9. Comedia/Romance

Haruo está obsesionado con los videojuegos y, en especial, con los títulos de pelea arcade. Sin embargo, un día pierde contra su compañera de clase Akira, la chica rica de la clase, en Street Fighter II. Obsesionado con derrotarla comienza entonces un viaje para vencerla… que lo llevará a descubrir de paso a su primer amor.

Quizás la animación de Hi Score Girl no sea para todos los gustos, pero esperamos que esto no te aleje de uno de los mejores animes en Netflix, en especial si de paso eres un amante de los videojuegos clásicos. El show tiene además un enorme punto a favor y es que realizó una colaboración con los desarrolladores de estos títulos, lo que permite que utilice referencias directas a muchos de los juegos arcade que menciona. Así que no solo sentirás mariposas en el estómago por el romance, sino por ver algunos videojuegos que despertarán el bicho de la nostalgia.

5: Black Lagoon

3 temporadas, dos de 12 episodios y una de cinco. Seinen/violencia

¿Cómo termina un oficinista junto con un grupo de mercenarios? Cuando Rokuro Okajima es secuestrado por piratas y descubre que su compañía lo ha dado por muerto decide unirse a la tripulación del Black Lagoon. Lo que sigue es una serie de aventuras que incluyen volar un helicóptero, robar algo de un submarino hundido y maids latinas que también son asesinas profesionales.

Black Lagoon es una de esas historias que merece la pena visitar porque contiene la cantidad perfecta de acción, humor negro y drama. Es, además, uno de esos animes en Netflix que parecen perfectos si estás buscando acción, pero estás decepcionado de la acción tradicional de filmes como ‘Rápidos y Furiosos’ o ‘Los Indestructibles’.

5 temporadas de 10 episodios. Romance/Life Action

Retsuko es una oficinista en Japón, con un jefe machista y abusivo, sin pareja, buscando independencia económica y con las presiones de no sentir que está avanzando en su vida. Por fortuna Retsuko tiene una excelente manera de liberar presión: cantar metal en un karaoke.

Aggresuko es el anime perfecto para aquellos que están aburridos de la rutina del trabajo y a menudo sienten la necesidad de gritar contra la almohada después de un largo día en la oficina. De hecho, a menudo es fácil sentirse identificado con muchas de las situaciones y eventos en el anime.

