Las ausencias más notables de HBO Max en Latinoamérica

HBO Max llegó a Latinoamérica y, en términos generales, trae cosas muy interesantes para ver. Sin embargo, mientras que creábamos nuestra lista de cosas para ver, no pudimos dejar de notar algunas ausencias importantes en su catálogo que, sabemos, para algunas personas pueden llegar a ser imperdonables y que esperamos que sean ‘solucionadas’ en los meses próximos. ¿Qué pasó con estos shows? ¿Los veremos en algún momento? ¿Cuál serie o película les hizo falta a ustedes? Los leemos en los comentarios.

Harley Queen

Miren, la principal razón para adquirir un servicio de streaming es ver de manera legal aquellas series que no podemos en Colombia. ‘Harley Queen’ (y una buena parte del catálogo de DC Universe) era una razón para pagar la suscripción de HBO Max. La serie animada enfocada en la villana de Gotham es uno de los mejores productos que han salido en los últimos años, combinando un buen sentido del humor, exploraciones hilarantes de sus personajes y mucho más nivel de acción y diversión que el universo cinematográfico de DC… combinado.

South Park

En la misma línea de cosas que esperábamos ver, las temporadas de ‘South Park’ ausentes de HBO Max suenan mal. La serie animada está disponible de manera legal en la página oficial del show, así que no es que no haya maneras de verlo. Pero el problema está en que este show es uno de esos que amerita maratón desde la comodidad de un TV, con doblaje y la posibilidad de pausarlo a distancia.

‘Silicon Valley’

Como medio de tecnología no pudimos dejar de notar la ausencia de la mejor serie sobre tecnología de HBO. ‘Silicon Valley’ tiene como centro la vida de programadores y empresarios dentro de la jungla de cemento que ha nutrido las empresas más grandes de tecnología. Todo, desde un humor negro y, a momentos, bastante acertado sobre la extravagancia y algo de crudeza con la que se trabaja en estas compañías.

‘West Wing’

Para dar crédito a HBO Max, recibimos ‘The Newsroom’ que es una de las mejores series de Aaron Sorkin (‘The Social Network’). Por desgracia no recibimos la mejor serie de ‘Aaron Sorkin’. ‘West Wing’ es aclamada como una de las joyas de la televisión y el primer show que demostró el talento que tiene el escritor para los guiones. Situado en la casa blanca, quizás no hay mejor serie que represente la mentalidad rápida, divertida y aguda de sus shows que esta serie, que por supuesto jamás llegó a nuestra región.

‘Doctor Who’

¡Cómo es posible que una de las grandes series de ciencia ficción todavía no esté disponible! ‘Doctor Who’ es otra serie que, por desgracia, no ha estado disponible para ver de manera legal, lo que es una pena porque se trata de un show obligatorio para todo fan de los viajes en el tiempo. La nueva versión de la BBC tiene sus temporadas en la plataforma de los Estados Unidos, de manera que la ilusión de mucha era poder hacer una maratón como Dios manda o, incluso, ponerse al día con algunas de las últimas temporadas que ni siquiera llegaron a DIRECTV.

Las películas y series animadas de DC

No ‘Flashpoint Paradox’, no ‘Superman Red Sun’, no ‘Young Justice’… las películas animadas de DC tienen mucho más talento para contar historias que las de carne y hueso. Desde hace muchos años se han lanzado para formatos físicos, con algunas funciones en los teatros. Y, siendo de lo mejor que tiene para ofrecer DC, es sorprendente que sea también de las cosas que no tiene en estos momentos el servicio… ni siquiera podemos ver la última temporada de ‘Young Justice’ de manera legal.

Imágenes: HBO Max