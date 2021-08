Las 8 mejores telenovelas en Netflix para ver

¿Con ganas de telenovelas en Netflix? Tenemos una lista de recomendados para los que quieren el show perfecto para hacer oficio.

¿Quién dijo que Netflix es solo para ver ‘Stranger Things’? Hay veces que el ánimo está es para una telenovela. Ya sea que estamos pasando el control de la cuenta a la mamá, necesitamos el ruido perfecto para hacer oficio o simplemente queremos algo de drama extendido en más de 100 capítulos: hay novelas para todos.

En esta lista hemos hecho una lista de las seis mejores telenovelas en Netflix que hay para ver. Advertimos solo incluimos un K-Drama, porque de lo contrario un 50% de los recomendados serían de este tipo de series (a Netflix en verdad le gustan los K-Dramas). Pero puedes ver nuestros recomendados de este tipo en este en enlace.

¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda? Pasión de Gavilanes es la clásica historia de venganza, de un grupo de hermanos que buscan venganza por un ser querido. Su plan perfecto es trabajar en la hacienda de la familia responsable y seducir a las tres hermanas que viven allí… porque telenovelas en Netflix. Tienen 188 capítulos para ponerse al día.

Esta es una serie que no necesita presentación. En Colombia ver ‘Betty la fea’ es una historia de peregrinaje anual. La historia de la secretaria más fea, que se terminó robando el corazón de su jefe (y el de la mitad del mundo, por la cantidad de adaptaciones que existen). Hay otras Betty, pero esta es la original, la que lo inicio todo. Con 335 capítulos tienen maratón para lo que resta de la serie.

Las telenovelas en Netflix biográficas son un género del que, por desgracia, no hay mucho en el catálogo. Pero ‘Selena’ es una de esas adaptaciones que resultan perfecto para los que no pueden hacer oficio sin Tex-mex. La serie, por supuesto, se encarga de contar la vida de Selena Quintanilla. Su ascenso a la fama, sus problemas personales y, por supuesto, sus romances. Una maratón corta, con dos partes cada una de 19 episodios.

100 días para enamorarnos

Algo que se le puede dar a los argentinos es que son originales para sus novelas. ¿A quién se le ocurre sacar una con un divorcio? 100 días para enamorarnos tiene como centro dos parejas que deciden ‘darse un tiempo’. En el caso de una de ellas, el divorcio significa rencontrar a su primer amor. En el de otra, hay un plazo de 100 días para descubrir si la distancia puede encender la chispa de nuevo. Son tan solo dos temporadas, para 92 capítulos en total

Un poco de historia de Colombia. Un poco de drama de novela. De alguna manera es insultante que nos haya tomado tanto hacer una novela de nuestra historia de independencia… por supuesto, Bolívar es una telenovela que cuenta la vida del Libertador, al mismo tiempo que dramatiza algunos de los momentos de su vida, así que sugerimos no utilizar la versión de Manuela Sáenz para tu reporte de historia. 60 capítulos, todos en Netflix.

Los ángeles de Charlie, versión telenovela. Un grupo de agentes de inteligencia se infiltra en un cartel colombiano para poder derrocar a su jefe. Por supuesto, lo único que no contemplaban era que la ley del corazón tiene a sus propios presos (te botamos con esta frase una canción, Arjona). Fuera de bromas, es una serie con una buena cantidad de acción y suspenso, además del romance obligatorio. 60 episodios, para una maratón al grano.

Ok. Yo sé que este no es el RBD que muchos conocen y aprecian. Pero a falta de estos chicos, está Rebelde Way, la versión argentina, que solo existe para que la comparemos con la versión superior mexicana (ops). La trama es prácticamente la misma: tienes un colegio de élite, un grupo de adolescentes en extremo atractivos y hormonales, música y canciones para una carpeta oculta del PC. 318 episodios, para discutir si Marizza es mejor que Roberta (no lo es).

Ahora vayamos a una novela americana. Si en verdad están buscando una maratón que no parece terminar y les gustan los dramas médicos, están atrasados con ver ‘Greys Anatomy’. La historia comienza cuando un grupo de residentes llegan al hospital Seattle Grace Hospital… y todavía no termina, pero la mitad de ellos están muertos o renunciaron. Olviden a ‘Game of Thrones’. ‘Greys Anatomy’ mataba personajes antes de que fuera cool. Tienes 16 temporadas… que tienen de 12 a 10 episodios. Hagan el cálculo.

Ok. No podíamos pasar de la lista de telenovelas que ver en Netflix sin incluir al menos un k-drama. Aterrizaje de emergencia en tu corazón es un favorito, así que es el que incluimos en la lista. Cuando la heredera de un imperio económico en Corea sufre un accidente aéreo y cae en un territorio hostil, deberá contar con la ayuda de un soldado para escapar. ‘Rescatando al Soldado Ryan’ no tenía a modelos, ni romance, así que esta es la versión definitiva de esta historia. 16 capítulos de una sola temporada.

