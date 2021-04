6 series coreanas para ver en Netflix

¿Con ganas de algo de romance? ¿Un poco de drama? Quizás solo eres uno de los que terminó adicto a las series coreanas después de encontrar alguna en un canal nacional y ahora solo quiere más de esa dulce, dulce televisión asiática.

Netflix es una de las pocas plataformas legales en donde se pueden ver este tipo de series y, en vista de que en abril no hay mucho mejor para ver, pensamos que es la oportunidad perfecta para algunas recomendaciones.

Sin más demora, estas son 10 series coreanas que deberías ver en Netflix:

Viaje en el tiempo, romance y K-Pop. No es una combinación que veas todos los días, pero es una que podemos garantizar te puede gustar. La historia tiene como protagonista a Yoo Tan, el cantante de una banda india tiene que salvar a su novia de un desafortunado destino, a pesar de sus constantes viajes en el tiempo. La serie tiene una sola temporada con 8 capítulos de 30 minutos.

En un mundo en el que hasta Facebook tiene una función de citas, quizás sea difícil creer en la tecnología y el romance. Te presentamos Joalarm, una app que te indica si hay alguien a quien le gustas y se encuentra en un radio de 10 metros. Algunos deciden instalarlas, mientras que otras personas prefieren permanecen sin saber esto. Así comienza este triángulo romántico. La serie cuenta con dos temporadas (la primera de 8 capítulos y la segunda de 6).

Quizás quieras algo un poco más ¿misterioso? Jin-Woo dirige una empresa que se especializa en dispositivos ópticos diseñados para llevar la tecnología RA al siguiente nivel. Viaja a España en busca de un genio desarrollador de un innovador juego de RA sobre batallas medievales en Alhambra. Pero este ha desaparecido y Jin-Woo se encuentra con su hermana, que dirige un antiguo albergue en España. Jin-Woo se involucra en extraños asuntos y la frontera entre el mundo real y el mundo RA comienza a difuminarse.

¿Qué tal un drama un poco más tradicional? Yun Se-ri es una hermosa heredera y una destacada empresaria de la moda en Corea del Sur, y conoce al oficial militar norcoreano Ri Jeong-hyeok cuando es arrastrada por el viento en una gran tormenta y se estrella accidentalmente en territorio de Corea del Norte. Cualquier persona que en su vida haya visto una novela reconocerá por donde va esta historia (aunque hay algunas sorpresas inesperadas en el camino). Este drama es protagonizado por dos de los actores coreanos más populares Hyun Bin (Memories of the Alhambra, Secret Garden) y Son Ye-jin (Something in the Rain, A Moment to Remember).

Los triángulos amorosos son obligatorios en las series coreanas. Así que esta historia clásica de un chico que termina enamorado de su mejor amiga es un drama clásico. Pero si a esto le agregamos que la chica ahora también se está enamorando de alguien más… entonces tienes la fórmula clásica para una comedia romántica divertida y con encanto. La historia comienza cuando, por el azar y las circunstancias, Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos. Y las puertas de su corazón a los enredos del amor y la amistad. La serie tiene dos temporadas, de 8 episodios de 30 minutos.

Imágenes: Netflix