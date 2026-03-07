¡La secuela que todos estabamos esperando! Robot salvaje: Escape tendrá una película

¡Una de las mejores películas animadas está de regreso! Dos años después de que ‘Robot salvaje’ se convirtiera en un éxito rotundo en taquilla y crítica, recaudando 334.5 millones de dólares, DreamWorks ha confirmado oficialmente el desarrollo de su secuela. La nueva entrega, titulada Robot salvaje: Escape, ya tiene sus primeros detalles confirmados, incluyendo quiénes liderarán este proyecto.

¿Quién dirigirá Robot salvaje: Escape?

Aunque Chris Sanders, director y guionista de la primera película, no regresará como director, seguirá vinculado al proyecto como guionista de la secuela. La dirección de esta nueva cinta recaerá en Troy Quane junto con Heidi Jo Gilbert como codirectora.

Para Gilbert, este ascenso a la codirección llega tras su destacada labor supervisando el equipo de historia en la primera entrega. Por su parte, Troy Quane cuenta con una amplia trayectoria en la animación, habiendo trabajado en títulos como ‘Hotel Transylvania’, ‘Espías a escondidas’ y ‘Nimona’.

¿De qué tratará la historia?

La película adaptará la novela de 2018 escrita por Peter Brown, The Wild Robot Escapes. En esta nueva aventura, Roz y Brightbill emprenderán un intento de escape desde Hilltop Farm. Cabe recordar que la obra original de Brown consta de tres libros: ‘Robot salvaje’, ‘Robot salvaje: Escape’ y ‘Robot salvaje: Protege’, por lo que esta secuela se mantiene fiel al material literario original.

Por supuesto, la secuela tiene un reto importante por delante. La primera entrega fue aclamada por su carga emocional y su impresionante apartado visual, logrando una puntuación del 97 % en Rotten Tomatoes y una respuesta entusiasta del público. Además de su éxito financiero, la cinta fue nominada a Mejor Película de Animación en los premios de la Academia y los Globos de Oro, consolidándose como una de las producciones más queridas de los últimos años.

Aunque el elenco original de voces contó con grandes estrellas como Lupita Nyong’o y Pedro Pascal, todavía no se ha anunciado el reparto oficial para esta nueva entrega ni la fecha de estreno definitiva. Tampoco tenemos una fecha de estreno para la cinta, aunque considerando que el anuncio se realizó a inicios de 2026 los fans no deberían esperar ver la secuela hasta la segunda mitad de 2027 por temprano.

Por el momento, los fans pueden volver a disfrutar de la primera parte a través de las plataformas digitales.

