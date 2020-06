La secuela de ‘Pollitos en fuga’ llegará a Netflix

No los culpamos si algunos de ustedes no han visto ‘Pollitos en fuga’. Los juzgamos, pero no los culpamos. La cinta de animación en stop motion se estrenó en el año 2000, por lo que venir a hablar de ella 20 años después puede parecer extraño. Pero si has estado conectado con las noticias, sabes que en 2018 se había anunciado que la franquicia recibiría una secuela. Pero, sin mayores detalles, hasta el momento la emoción por este regreso a la nostalgia se había escapado (perdonarán el chiste fácil) de la cabeza de muchos.

Hoy se anunció que ‘Pollitos en fuga 2’ ha encontrado su hogar en Netflix. Aardman Animations, el estudio detrás del filme original y otras cintas en stop motion como ‘Wallace y Gromit: La batalla de los vegetales’ y ‘Lo que el agua se llevó. De hecho, compartieron algunos detalles de lo que podríamos esperar de su historia: “la secuela comenzará con la pandilla adorable en un santuario de isla pacífica. Los heroicos tortolitos Ginger y Rocky, ahora acompañados por una niña llamada Molly, pronto se ven obligados a volver a la acción cuando surge ‘una nueva y terrible amenaza’ en el continente.

En muy posible que para la secuela la versión original vea unos cambios importantes en el elenco de voz. Para aquellos que no lo sabían, Ginger, la gallina rebelde, fue interpretada por Julia Sawalha; mientras que el fraudulento Rocky por Mel Gibson. El caso de Gibson es casi seguro, considerando no solo el que ya no está tan involucrado en el mundo de la actuación, sino también los escándalos que han acompañado a la estrella desde los años de ‘Pollitos en Fuga’.

La estrategia de Netflix de atrapar ‘Pollitos en fuga’ y agregarla a su catálogo de series sigue la tendencia de la plataforma de asegurar propiedades, antes que otros servicios de streaming. Por ejemplo, hace poco también adquirió los derechos de ‘Cobra Kai’, la serie inspirada en Karate Kid que originalmente se emitió por YouTube Premium.

