HBO Max estará disponible para los suscriptores de DirecTV

HBO Max está a la vuelta de la esquina. Para aquellos que no cuentan con un operador de cable, es la oportunidad de ponerse al día con una lista de series en aumento. También supone lo mejor de varios mundos (potencialmente, pues su catálogo completo no ha sido revelado) al permitir reunir series de HBO como ‘Game of Thrones’ con los héroes de DC y shows como ‘Harley Queen’. Pero para aquellos que hoy cuentan con HBO Go despierta la duda (y confusión) de qué pasará cuando la plataforma llegue al país.

Con anterioridad se nos había revelado que HBO Go será remplazado por HBO Max para aquellos usuarios que en la actualidad se encuentren con suscripciones activas del servicio. Ahora sabemos que ciertos operadores de cable, como DirecTV, podrán ofrecer acceso a la plataforma como un adicional de sus paquetes de servicio. La noticia llegó vía WarnerMedia, que anunció esta semana que HBO Max estará disponible desde su lanzamiento para los suscriptores de DirecTV Latin America, SKY Brasil y Oi en Brasil, y se espera que otros socios de distribución se sumen en el futuro.

El estreno del servicio está previsto para fines de junio de 2021 en 39 territorios de la región. Oi es una importante empresa de infraestructura en Brasil y una de las compañías líderes de ese país en materia de telecomunicaciones, con una cartera de más de 52 millones de clientes.

Como mencionamos antes, el día del lanzamiento, los usuarios de DirecTV con una suscripción activa a HBO tendrán acceso automático. Esto será sin cargo adicional, con acceso a toda la cartera de entretenimiento de HBO Max, con contenidos de primer nivel que incluyen los programas favoritos de la familia internacional de marcas de WarnerMedia, como HBO, DC y Warner Bros. Los suscriptores de HBO simplemente deberán autenticar su ingreso en HBO Max con su proveedor DirecTV.

Destinado a todos los integrantes de la familia, HBO Max brindará acceso a contenidos de calidad, generados a partir de cien años de programación icónica de WarnerMedia para públicos de todas las edades, desde los más pequeños. Para los niños esto incluye colecciones de Cartoon Network y Looney Tunes Cartoons. Para los adolescentes y adultos, tiene las marcas favoritas de los fans, como HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim. El contenido de la plataforma incluye también una amplia oferta de títulos originales locales, producidos bajo la marca Max Originals, que son exclusivos de esta plataforma y aportarán las voces auténticas y relevantes de escritores y talentos locales. Los usuarios de HBO Max también podrán disfrutar de una biblioteca incomparable de dramas, documentales, comedias y películas aclamadas por la crítica y creadas por los más prestigiosos artistas del mundo.

HBO Max llegará a Latinoamérica en junio de este año.

Imágenes: HBO Max