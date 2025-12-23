El regreso menos esperado: Avengers: Doomsday trae de vuelta a Steve Rogers, ¿cuándo se estrenará?

Marvel cerró el año con un movimiento calculado y, para muchos fans, inesperado. El primer teaser de Avengers: Doomsday, publicado este 23 de diciembre, confirma el regreso de Steve Rogers al Universo Cinematográfico de Marvel. Chris Evans vuelve a escena, aunque no de la forma que muchos podrían estar anticipando.

El adelanto, breve pero cargado de símbolos, muestra a Rogers llegando en moto a su antigua casa. No hay grandes discursos ni batallas épicas. El momento clave ocurre cuando abre una maleta y allí está su traje, el mismo que definió una era dentro del UCM. La escena se completa con una imagen aún más íntima: Steve cargando al bebé que comparte con Peggy Carter, una referencia directa al final de Avengers: Endgame y a la vida que decidió construir fuera del heroísmo.

Sin embargo, Marvel deja algo muy claro desde el primer segundo. En ningún momento el teaser se refiere a Rogers como Capitán América. El texto que acompaña el avance es preciso: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”. La omisión no parece accidental. Todo indica que Sam Wilson continúa siendo el portador oficial del escudo, mientras Steve ocupa un lugar distinto dentro de esta nueva fase del universo Marvel.

Este teaser sería apenas el primero de una serie de cuatro avances previos al tráiler oficial. Cada uno estará centrado en un personaje clave, lo que refuerza la idea de que Avengers: Doomsday no solo busca impactar con nostalgia, sino reorganizar el tablero narrativo del UCM antes de revelar su gran conflicto.

El regreso de Evans se suma a otro anuncio que ya había sacudido a los seguidores de Marvel meses atrás: Robert Downey Jr. volverá al universo, aunque no como Iron Man, sino interpretando a Doctor Doom. Una decisión que marca un giro creativo fuerte y que abre la puerta a realidades alternativas, variantes y nuevas lecturas de personajes clásicos.

El elenco confirmado refuerza esa ambición. Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Paul Rudd y nombres ligados al universo mutante como James Marsden, Rebecca Romijn y Channing Tatum ya están dentro del proyecto. La presencia de los X-Men originales, incluida Mystique, sugiere un cruce definitivo entre franquicias que Marvel viene preparando desde hace años.

Las ausencias, sin embargo, también generan ruido. Actores como Tom Holland, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Oscar Isaac o Mark Ruffalo no aparecen en la lista inicial. Marvel no ha confirmado si se trata de una exclusión real o simplemente de un anuncio parcial, una estrategia habitual para mantener la conversación activa.

Por ahora, Avengers: Doomsday logra su objetivo: volver a poner a Steve Rogers en el centro del debate, no como símbolo de liderazgo absoluto, sino como una pieza clave en una historia que parece dispuesta a romper las reglas que ella misma creó.