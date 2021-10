Dos villanos clásicos de Spider-Man regresarán en ‘Sin camino a Casa’

Spider-Man No Way Home o Sin Camino a casa es una de las películas más esperadas de 2021. Una buena razón está en que ella nos traerá de regreso a algunos de los villanos clásicos de Spider-Man, como por ejemplo el Doctor Octopus de Alfred Molina. Este es tan solo uno de los villanos que Marvel ha anticipado que aparecerán en la próxima película. Ahora un nuevo reportaje en Empire nos ha confirmado que, al menos, otros dos enemigos clásicos de Peter Parker.

A continuación daremos spoilers de ‘Sin camino a Casa’.

De acuerdo con el artículo, el primero de estos villanos que regresará el Lagarto de Rhys Ifans de la primera película de Amazing Spider-Man. También se confirmó que el sandman que vimos en el tráiler pertenece a Thomas Haden Church se unirá al elenco de la película.

Empire también compartió fotos en el set, en el que se ven a los dos actores, además de una portada que también anticipaba el regreso de los villanos en ‘Sin Camino a Casa’.

The subscriber cover for our #SpiderManNoWayHome issue is a bold blast of kaleidoscopic comic-book colour, illustrated exclusively for Empire by @Murugiah_. READ MORE: https://t.co/1L405T7zL5 pic.twitter.com/7ipfkbt2uN — Empire Magazine (@empiremagazine) October 22, 2021

Por ahora Marvel solo se ha animado a confirmar la aparición de los villanos en la próxima película de Spider-Man. El regreso de Willam Dafoe sigue siendo un misterio (a pesar de que el adelanto de manera clara lo anticipa).

El otro rumor que Marvel no ha confirmado es si el Peter Parker de Andrew Garfield y de Toby McGuire aparecerá en el filme. Tom Holland asegura que, si están dentro del filme, Marvel no se la ha dicho. Algo que tiene sentido considerando que el historial de Holland no es el mejor al momento de conservar los secretos del MCU.

Garfield, por otro lado, ha renunciado siquiera a que la gente deje preguntar si está en el filme y ha aceptado el hecho de que la mayoría ya da por contada su participación.

Imágenes: Marvel Studios.