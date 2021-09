Andrew Garfield dice que foto de ‘No Way Home’ es «Photoshop»

Pobre Andrew Garfield. Aunque el actor insiste que no está en ‘Spider-Man: No way Home’ (‘Spider-Man: Sin camino a casa’ en español). Actualmente el actor se encuentra en una rueda de prensa para promocionar su nuevo proyecto, The Eyes of Tammy Faye. En una entrevista, que tuvo esta semana en el show de Jimmy Fallon, nuevamente se le preguntó sobre los rumores que circulan alrededor de su participación en la próxima cinta del MCU. Pero, a diferencia de otros rumores, Fallon incluso mencionó una foto que ha estado rondando en redes sociales.

La foto en cuestión ha sido utilizada como ‘prueba’ de la participación de Garfield en la cinta. Esto, aunque no es posible ver a nadie más que a dos personas vestidas con el spandex del hombre araña. Fallon mencionó la foto, a lo que Andrew Garfield de inmediato mencionó que no estaba “seguro de eso”, insinuando (como la mitad más escéptica de la Internet ha gritado) que seguramente se trata de una foto falsa. Cuando Fallon siguió presionando, el actor finalmente dio una respuesta definitiva y aseguró que se trataba de Photoshop.

«¡Estoy tratando de manejar las expectativas!» Garfield continuó. «Si quieren llamarme en esta última etapa del juego, ya sabes, estoy sentado aquí en mi sudadera».

En una entrevista anterior, Garfield aseguró que ya se rindió ante la idea de que alguien le crea que no participará en la película. El actor ha sido claro en que, hasta el momento, nadie de Sony o Marvel se le ha acercado para invitarlo a participar en el filme.

“Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de «Oh, Dios mío, ¿qué tan jodidamente genial sería si hicieran eso?» Pero es importante para mí decir públicamente que no soy consciente de que estoy involucrado en esto. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que está sucediendo. No importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante”, dijo en su momento el actor.

Por supuesto, los fans tienen todos los motivos para desconfiar. Marvel es un experto en guardar secretos. De hecho, si algo la franquicia tiene fama de mantener sus cameos de multiversos en secreto. Por ejemplo, nadie sabía que JK Simmons regresaría como J Jonah Jameson en la escena pos créditos de Spider-Man. Tampoco teníamos idea de que Evan Peters como Quick Silver en WandaVision.

Imágenes: Sony Pictures