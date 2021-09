Andrew Garfield sigue negando que esté en ‘Spider-Man’

Ahora que el Doctor Octopus de Alfred Molina apareció en el tráiler de Spider-Man: Sin Camino a Casa (o Spider-Man: No Way Home) los fans están convencidos de que los anteriores Spider-Man también harán una aparición en el filme. Andrew Garfield, por su lado, sigue negando que esté involucrado con el proyecto, aunque ya se rindió de intentar convencer a los fans.

En una entrevista para Variety el actor repitió su versión. Por ahora no hay algún proyecto de la franquicia con el que esté involucrado y definitivamente no hace parte de la próxima cinta del trepamuros. Dicho esto, Andrew Garfield entiende que a estas alturas todo lo que diga entrará a oídos sordos, con los fans convencidos de que verán el encuentro de los tres Spider-Mans originales en algún momento, de manera que nadie le cree:

“Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de «Oh, Dios mío, ¿qué tan jodidamente genial sería si hicieran eso?» Pero es importante para mí decir públicamente que no soy consciente de que estoy involucrado en esto. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que está sucediendo. No importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante”.

Después de que saliera el tráiler comenzó a circular una foto que ‘mostraba’ a Andrew Garfield y Tom Holland supuestamente en el estudio de grabación de lejos de casa. Utilizamos las comillas porque, lejos de comprobar algo, la foto pixelada no muestra los rostros de los actores sino a dos personas imposibles de identificar con los trajes de Spider-Man. También, es importante mencionar que si, en efecto, los actores fueran a realizar el cameo no los pondrían en el mismo estudio que Tom Holland. Tiene mayor sentido el grabar las escenas por separado y luego unirlos a todos en post edición, de manera que el secreto permanezca entre la menor cantidad de personas posibles.

La especulación sobre quiénes pueden aparecer en la próxima película de Spider-Man es enorme. Andrew Garfield encabeza la lista, pero también hay rumores que de Toby McWire tendrá su momento en el filme. De nuevo, no hay ningún elemento que indique esto más que los fanarts que muchos artistas han hecho y otros han utilizado para engañarlos con adelantos falsos en YouTube. En cualquier caso, Sony ya ha demostrado tener mucha menos capacidad para guardar los secretos de Marvel (como demostró la filtración del tráiler). El estudio también confirmó temprano que Molina y Jamie Foxx iban a regresar así que ¿cuál sería la razón para mantener el secreto oculto? Tendremos que esperar a diciembre 17 para, en las palabras del actor, emocionarnos o decepcionarnos mucho.

Imágenes: Sony Pictures Spiderman