Andrew Garfield niega que aparecerá en ‘Spider-Man No Way Home’

Ayer Marvel presentó el trailer de la fase 4 del MCU. De manera curiosa, el video no incluye algún tipo de material de ‘Spider-Man: No Way Home’ a pesar de que esta es una de las películas que se estrenarán este año de la fase 4. La razón obvia es que Sony es realmente quien mantiene los derechos de la película, pero otro motivo está en que, a estas alturas, son tantos los rumores que corren sobre ella que es fácil entender por qué el estudio está en plan de secreto máximo.

Uno de los puntos que más atención está generando está en que el estudio traerá de regreso a dos villanos de las películas previas de Spider-Man. Está el Dr. Octopus de Alfred Molina y el Electro de Jamie Foxx. Lo que, al mismo tiempo, ha incitado rumores sobre la aparición de otros héroes en este universo como son las versiones anteriores del trepa muros: Tobbey Mcguire y Andrew Garfield.

Aunque la idea de un ‘Spider-Verse’ en el MCU puede resultar atractiva (ya vimos la emoción que despertó ‘falso Pietrov’) parece que la reunión de los protagonistas no ocurrirá, al menos no en ‘Spider-Man Way Home’. Recientemente en una entrevista a Andrew Garfield se le preguntó si podía decir algo sobre los rumores de su aparición en la próxima película de ‘Spider-Man’ y, no solo respondió de manera directa, sino que también liquidó los rumores existentes sobre estos cameos.

“¡No tengo nada que arruinar! Perdón si te interrumpo, pero es que no hay nada que arruinar”. Luego complemento asegurando que era muy ‘divertido’, porque cada vez que ve que Spider-Man está siendo tendencia, se encuentra con una cantidad enorme de teorías e imágenes que anticipan su regreso. “Yo soy como ‘gente, gente, gente’… desearía hablar con todas estas personas y decirles… ‘deberías relajarte. Aseguró, además, que no ha recibido la ‘llamada’.

Por supuesto, Garfield puede estar ocultando su aparición (Marvel se ha vuelto particularmente receloso con sus secretos). Pero lo cierto es que, de estar preparando un ‘Spider-Verse’, tiene mucho más sentido que Sony lo haga por fuera del MCU, considerando que son ellos quienes tienen todos los derechos de los personajes y para esta historia no tienen que contar necesariamente con el apoyo de Marvel o incluso hacer en su universo.

En cualquier caso, ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará el próximo 17 de diciembre, así que deberíamos esperar el primer adelanto en julio o junio. Quizás con algunas respuestas para entonces.

Imágenes: Sony Pictures