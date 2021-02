‘Spider-Man: No Way Home’ llegará en diciembre de 2021

‘Spider-Man 3’ ya tiene título: ‘Spider-Man: No Way Home’. La revelación se realizó a través de un teaser en el que participó Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya. El trío parece ser el centro de la próxima cinta, si tomamos en cuentas las fotos que se publicaron ayer en redes sociales. Con humor, el teaser de burla de la fama que ha tomado Holland de entregar spoilers de la cinta.

Quizás la sorpresa más grande sea que tiene planeado su estreno a finales de año. Esto significa que, con el estreno planeado de ‘Black Widow’ y ‘The Eternals’, tendremos un total de tres películas del MCU en 2021.

De manera interesante, el tablero en el que se revela el nombre de ‘Spider-Man: No Way Home’ está rodeado de otras posibilidades de títulos. Algunas de las que encontramos son: Home Sweet Home (hogar dulce hogar, que esta negada por ser ‘asquerosa’), ‘Work From Home’ (trabajando desde casa, porque los chistes de cuarentena siguen siendo graciosos), ‘Wanna go Home’ (‘Me quiero ir a casa’, continuando con los chistes del COVID-19), ‘Zooming Home’ (no queremos hacer más chistes de distancia social) ‘No Place Like Home’ (‘No hay lugar como el hogar’, que es descartada por quizás tener derechos de autor) e incluso como opción ‘Home Worls’, que había sido anticipada en algunos foros como el verdadero título para la cinta y la prueba de que tendríamos el tema de los ‘multiversos’ en el filme.

‘No Way Home’, que en español significaría ‘Sin Camino a Casa’ (todavía no tenemos un título oficial en nuestro idioma), no entrega muchas pistas sobre qué podemos esperar de la cinta. Podemos asumir que, como alguna de la publicidad que ha sido compartida en redes sociales, Peter se encuentra huyendo de la justicia (o al menos del ojo público).

Por ahora, no tenemos una sinopsis de ‘Spider-Man: No Way Home’. La cinta comenzó a ser filmada a inicios de febrero. Con los planes para ser lanzada en diciembre, es posible que estemos recibiendo un primer adelanto a mitad de año, que nos revele algunas de las sorpresas. También resulta interesante la fecha de salida del filme. El calendario de la fase 4 se ha retrasado un año. Esto implica que, sin importar que ocurra en la película, deberían tener más o menos poco impacto en la historia general que Marvel Studios está construyendo.

Imágenes: Captura de pantalla.