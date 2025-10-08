Cine en familia por $8.000: la promoción de Cine Colombia para la semana de receso

Durante la semana de receso escolar, muchas familias buscan actividades divertidas sin tener que salir de la ciudad. Para quienes quieren aprovechar el descanso con un plan cultural y económico, Cine Colombia mantiene su promoción especial de entradas a $8.000 antes de las 3:00 p.m., válida todos los días en salas de localidad general (excepto en las sedes LÚMINA).

Esta iniciativa se convierte en una opción atractiva para disfrutar en familia de los últimos estrenos, cintas animadas o clásicos del cine, con el confort y la seguridad que ofrecen las salas. La promoción aplica en las principales ciudades del país y busca facilitar el acceso al cine como espacio de encuentro, especialmente durante una de las semanas más esperadas por los estudiantes.

Las funciones con tarifa preferencial están disponibles de lunes a domingo, siempre antes de las 3:00 p.m. Cada complejo de Cine Colombia ofrece una cartelera variada que incluye cine colombiano, producciones internacionales y películas para todas las edades. Entre las favoritas de la temporada se destacan animaciones, comedias familiares y aventuras, pensadas para reunir a padres, hijos y amigos frente a la gran pantalla.

Más allá del entretenimiento, la propuesta promueve el cine como una actividad cultural accesible, capaz de estimular la imaginación y la creatividad de los más jóvenes. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que los adultos se desconecten de la rutina y compartan momentos de calidad con sus seres queridos.

Con esta oferta, Cine Colombia reafirma su compromiso de hacer del cine una experiencia incluyente y cercana, ideal para quienes buscan un plan distinto durante las vacaciones escolares. Los horarios y la programación completa se pueden consultar en el portal oficial www.cinecolombia.com

Imagen: Archivo ENTER.CO