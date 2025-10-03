Así será el Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá con The Killers, Lorde, Tyler, The Creator y Peso Pluma

En marzo de 2026 Bogotá volverá a vivir uno de los encuentros musicales más esperados del año. El Festival Estéreo Picnic celebrará su edición número 15 en el Parque Simón Bolívar, un escenario que ya es parte de su historia.

Con Smirnoff como presentador oficial, el FEP anuncia un cartel diverso que mezcla regresos legendarios, debuts internacionales y la fuerza de la escena nacional. Tres días de música que cruzarán géneros y generaciones.

Una apertura marcada por el pop, el rap y la electrónica

El viernes 20 de marzo abre con dos cabezas de cartel de lujo: Tyler, The Creator y Lorde, promesa de una jornada intensa.

La noche tendrá también a:

Peggy Gou

Turnstile

Addison Rae

Katseye

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Brutalismus 3000

Djo

Royel Otis

Nicolás y los Fumadores

Cada uno aportará su estilo, desde la electrónica hipnótica hasta el indie fresco y la irreverencia nacional.

El sábado 21 de marzo será uno de los días más potentes de esta edición. Al escenario llegarán:

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Doechii

Interpol

Ben Böhmer

Aitana

Men I Trust

Viagra Boys

HVOB

Una mezcla que va del pop global al rap, pasando por el punk, la electrónica en vivo y el regreso de bandas muy queridas por el público colombiano.

Un cierre con regresos históricos y debuts soñados

El domingo 22 de marzo promete ser inolvidable. Dos nombres encabezan la jornada: The Killers y Peso Pluma, garantía de himnos y fiesta latina.

A ellos se suman:

Young Miko

Kygo

Luis Alfonso

Bob Moses

Tom Morello (primera vez en Colombia)

Guitarricadelafuente

Judeline

The Whitest Boy Alive (regreso tras 15 años)

Una clausura que reúne reguetón, house, música popular, rock y guitarras históricas en un mismo escenario.

La preventa por días comenzará el miércoles 1 de octubre a las 10:00 a.m., exclusiva para clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale!, a través de Ticketmaster.co.

La venta general se abrirá el viernes 3 de octubre. Con este cartel, el Festival Estéreo Picnic 2026 confirma por qué Bogotá se consolida como epicentro musical de Latinoamérica.