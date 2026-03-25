Bridgerton confirma temporada 5: la historia dará un giro con Francesca y Michaela

La serie Bridgerton ya prepara su quinta temporada y, con ello, un nuevo giro en su historia. La producción confirmó que los próximos episodios estarán centrados en Francesca Stirling, uno de los personajes más discretos de la familia, cuya trama tomará un rumbo distinto frente a lo visto en entregas anteriores.

La noticia llega junto con el inicio oficial de rodaje en Londres, lo que marca el regreso de una de las apuestas más fuertes de Netflix en ficción romántica. Esta vez, la narrativa se aleja de los protagonistas tradicionales para enfocarse en una historia más introspectiva y emocional.

Francesca, interpretada por Hannah Dodd, atraviesa un momento complejo. Dos años después de la muerte de su esposo John, decide volver al mercado matrimonial. No lo hace por romance, sino por razones prácticas, lo que introduce un conflicto distinto al habitual tono idealista de la serie.

Ese equilibrio cambia con la llegada de Michaela Stirling, personaje interpretado por Masali Baduza. La prima del fallecido John regresa a Londres para encargarse de asuntos familiares, pero su presencia remueve emociones que Francesca no había enfrentado. La relación entre ambas se convierte en el eje de la temporada.

Una historia que amplía el enfoque romántico

La quinta entrega propone una mirada distinta sobre el amor y las decisiones personales. Francesca es presentada como una mujer reservada, que durante años ha sentido que no encaja del todo en su entorno. La aparición de Michaela no solo altera sus planes, también la obliga a replantear su identidad y sus deseos.

Por su parte, Michaela es descrita como alguien carismático, pero con una tendencia a evadir situaciones incómodas. Su desarrollo narrativo se enfocará en enfrentar esa vulnerabilidad, mientras lidia con el legado familiar y su vínculo con Francesca.

La temporada contará con ocho episodios y mantendrá a Jess Brownell como showrunner. En la producción ejecutiva continúan nombres como Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen, quienes han sido clave en el desarrollo de la serie desde sus primeras temporadas.

El anuncio también estuvo acompañado por un teaser del inicio de producción, además de nuevas imágenes promocionales del elenco principal. Netflix mantiene disponible más información en su sitio oficial: netflix.com/bridgerton.

El enfoque de esta nueva entrega sugiere un cambio en la manera en que la serie aborda las relaciones. Sin abandonar su estética y tono característico, introduce un conflicto más íntimo, centrado en decisiones personales y emociones no resueltas. Esa combinación podría marcar el rumbo de la historia en los próximos años.