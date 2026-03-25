‘La Tierra sin Humanos’ regresa con nueva temporada y uso de inteligencia artificial

El regreso de “La Tierra sin Humanos” a History reabre una de las preguntas más inquietantes de la televisión documental: qué pasaría con el planeta si la humanidad desapareciera de un momento a otro. La serie vuelve con nuevos episodios y un cambio tecnológico que redefine la forma en que se representan estos escenarios.

A partir del viernes 27 de marzo a las 9:50 p. m. en Colombia, la producción estrena su tercera temporada, más de 15 años después de sus primeras emisiones en América Latina. En esta ocasión, la apuesta combina ciencia, historia e ingeniería con herramientas de inteligencia artificial que permiten recreaciones más complejas y detalladas.

Desde su debut en 2009, “La Tierra sin Humanos” se posicionó como un formato que traduce teorías científicas en imágenes comprensibles. Su narrativa muestra cómo evolucionarían ciudades, ecosistemas y estructuras sin intervención humana, desde las primeras horas hasta miles de años en el futuro.

La principal novedad de esta nueva temporada está en el uso de inteligencia artificial aplicada a los efectos visuales. Esta tecnología permite representar entornos completos con mayor precisión y en menos tiempo, ampliando la capacidad de imaginar escenarios que antes eran difíciles de recrear.

El resultado es una serie más ambiciosa en lo visual y más detallada en su aproximación científica. La producción logra mostrar no solo el deterioro de la infraestructura humana, sino también la forma en que la naturaleza recupera el terreno perdido.

Qué muestra la nueva temporada de La Tierra sin Humanos

Los ocho episodios de esta entrega abordan distintos procesos que evidencian la fragilidad del mundo construido por el ser humano. El capítulo de estreno presenta al agua como una fuerza destructiva, con ciudades como Nueva Orleans y Londres enfrentando inundaciones tras el colapso de diques y represas.

En otros casos, se proyectan cambios en ecosistemas clave. El río Nilo, por ejemplo, alteraría su curso sin mantenimiento humano, afectando tanto a las poblaciones cercanas como al equilibrio natural de la región.

Otro episodio analiza el colapso del comercio global. Sin supervisión, puertos y rutas marítimas quedarían fuera de control. Supermercados y centros comerciales abandonados serían ocupados por animales, dando paso a nuevos entornos dominados por otras especies.

La serie también explora la transformación de grandes ciudades. Lugares como Nueva York, Orlando y Río de Janeiro serían invadidos por vegetación, incendios y fenómenos climáticos que modificarían por completo el paisaje urbano.

A esto se suma el deterioro de infraestructuras subterráneas. Túneles, tuberías y sistemas de transporte podrían colapsar, generando incendios o inundaciones que acelerarían la desaparición de las ciudades tal como se conocen hoy.

Incluso las construcciones más resistentes enfrentarían el paso del tiempo. Rascacielos, monumentos y estructuras diseñadas para perdurar terminarían cediendo ante la erosión, los terremotos y otros fenómenos naturales.

El regreso de “La Tierra sin Humanos” en History no solo retoma una idea que marcó a la audiencia, también la actualiza con nuevas herramientas tecnológicas. La serie propone una mirada sobre el futuro del planeta sin presencia humana, pero también invita a reflexionar sobre la relación entre desarrollo, naturaleza y permanencia.