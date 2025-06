Así será ‘Artificial’, la película donde Andrew Garfield hace de Sam Altman, el creador de ChatGPT

Hollywood pone el foco sobre Silicon Valley. En 2026 llegará a las salas Artificial, la nueva película de Amazon MGM Studios inspirada en la vida de Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. El actor británico Andrew Garfield, reconocido por su papel en The Social Network, será el encargado de dar vida al enigmático empresario en un filme que mezcla drama, comedia y tensión corporativa.

La producción, actualmente en fase de preproducción, estará dirigida por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Challengers) y escrita por Simon Rich (Miracle Workers), en una apuesta por llevar a la pantalla uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente de la inteligencia artificial: la destitución y posterior restitución de Altman en noviembre de 2023.

Un thriller tecnológico inspirado en hechos reales

Artificial se centrará en los días turbulentos que sacudieron a OpenAI a finales de 2023. La trama retratará el momento en que la junta directiva de la compañía destituyó sorpresivamente a Sam Altman, alegando falta de transparencia.

La decisión provocó una ola de protestas internas: el 95% del equipo amenazó con renunciar, y empresas clave como Microsoft intervinieron públicamente. En menos de una semana, la junta fue disuelta, y Altman recuperó su cargo con mayor poder que antes.

Más que una simple biografía, la cinta plantea un análisis de los dilemas éticos que acompañan el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial: ¿Quién decide los límites de la IA? ¿Cómo se negocian los intereses científicos y económicos? ¿Hasta qué punto puede una empresa convertirse en una amenaza o en una salvación tecnológica?

Un elenco con rostros emergentes y conocidos

Además de Garfield, el elenco tentativo incluye a Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) como Mira Murati, directora de tecnología durante la crisis, y a Yura Borisov (Anora) como Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI y figura clave en la revuelta. Aunque los acuerdos aún están cerrándose, los tres actores ya han sido mencionados en medios especializados como The Hollywood Reporter y Variety.

Detrás de la producción están nombres de peso: David Heyman (Harry Potter, Once Upon a Time in Hollywood) y Jeffrey Clifford (Up in the Air), mientras que Jennifer Fox (Michael Clayton) se encuentra en negociaciones para unirse como productora ejecutiva.

Ahora bien, cabe mencionar que el guion de Rich abordará no solo los juegos de poder al interior de OpenAI, sino también el retrato íntimo de Altman, un emprendedor convertido en símbolo de una tecnología disruptiva que fascina y asusta por igual.

Para Garfield, este rol representa un regreso al mundo de las grandes biografías tecnológicas. En 2010 interpretó a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, en The Social Network. Esta vez, con Guadagnino como director, se embarcará en una historia que no solo gira en torno a códigos y servidores, sino también a la fragilidad humana detrás del poder corporativo.

Estreno previsto y expectativas

El rodaje de Artificial está programado para el verano de 2025. El estreno llegaría a salas y plataformas digitales en algún punto de 2026, en un momento donde la conversación global sobre la regulación de la IA será aún más intensa. La película promete ser uno de los grandes estrenos del año, combinando el atractivo del thriller con una narrativa contemporánea cargada de dilemas éticos y políticos.

Con un enfoque íntimo, pero sin perder la dimensión geopolítica de su historia, Artificial se perfila como un retrato cinematográfico del presente tecnológico y del futuro que ya se construye. Una película que no solo contará una historia real, sino que también pondrá en el centro del debate al mayor fenómeno tecnológico del siglo XXI: la inteligencia artificial.

Imagen: Montaje ENTER.CO