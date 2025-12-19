A&E presenta maratones de cine para Navidad y fin de año con acción, suspenso y ciencia ficción

A&E prepara una programación especial para las celebraciones de Navidad y fin de año con una propuesta enfocada en la acción, el suspenso y la adrenalina. Durante diciembre y el inicio de enero, el canal emitirá maratones de películas durante varias horas consecutivas, pensadas para acompañar a la audiencia en fechas clave del calendario festivo.

El Especial de Navidad se transmitirá el 24 y 25 de diciembre, a partir de las 5:00 p. m. (hora Colombia), mientras que el Especial de Fin de Año se podrá ver el 31 de diciembre y el 1 de enero, desde las 4:30 p. m. Toda la programación estará disponible a través de la señal de A&E en los principales operadores de televisión por suscripción del país.

Acción y suspenso para las noches de diciembre

La programación navideña comienza el martes 24 de diciembre con Bent a las 5:00 p. m., un thriller en el que un expolicía, tras salir de prisión por un crimen que no cometió, se enfrenta a una conspiración que involucra a agentes de alto nivel. La película cuenta con las actuaciones de Karl Urban y Sofía Vergara.

A las 6:40 p. m., A&E emitirá La caída de la Casa Blanca, protagonizada por Channing Tatum y Jamie Foxx, un relato de acción política que sigue el intento de rescate del presidente de Estados Unidos durante un ataque al corazón del poder ejecutivo. La noche continúa a las 9:00 p. m. con Stratton – Fuerzas Especiales, una misión contrarreloj para evitar una catástrofe global, y a las 10:40 p. m. con Paralelos, una historia de ciencia ficción que explora realidades alternas y conflictos personales.

Te puede interesar: La espera termina: ya se conoce cuándo llegará la segunda entrega de Cien años de soledad

La maratón se extiende hasta la madrugada del 25 de diciembre, cuando a las 12:15 a. m. se emitirá The Big Bang, una película noir protagonizada por Antonio Banderas que mezcla crimen, corrupción y misterio.

El Especial de Fin de Año arranca el 31 de diciembre a las 4:30 p. m. con El Transportador 3, donde Jason Statham retoma su papel en una misión de alto riesgo. A las 6:20 p. m. llegará Spider-Man, la versión dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, seguida a las 8:30 p. m. por Elysium, una producción de ciencia ficción con Matt Damon y Jodie Foster.

La despedida del año estará marcada por el suspenso con Cloverfield: Monstruo a las 10:30 p. m. y Avenida Cloverfield 10 a las 11:55 p. m., dos historias que cierran la jornada con tensión y giros inesperados.

Con esta programación, A&E refuerza su apuesta por contenidos intensos y narrativas de alto impacto para acompañar a la audiencia durante las fechas más esperadas del año.