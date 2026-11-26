El precio de una entrada al cine podría alcanzar para comprar un tiquete de avión y conocer otro destino de Colombia. Esa es una de las ofertas que tendrá Despegar durante el Black Friday del próximo 27 de noviembre, cuando ofrecerá vuelos nacionales desde $50.000 pagando con Nequi.

Las promociones no estarán disponibles únicamente durante el viernes. La compañía anunció una semana de descuentos, entre el 23 y el 29 de noviembre, que incluirá tiquetes aéreos, hoteles y paquetes turísticos para destinos nacionales e internacionales.

Una de las principales ofertas será la posibilidad de encontrar vuelos nacionales desde $50.000. Sin embargo, esta tarifa está condicionada al pago mediante Nequi y a la disponibilidad de los tiquetes promocionales.

La plataforma también tendrá descuentos de hasta el 75 % en hoteles seleccionados y promociones 2×1 en alojamientos nacionales e internacionales. Para quienes planean viajar fuera del país, habrá ofertas de cinco noches por el precio de cuatro en hoteles de Panamá y algunos destinos del Caribe.

Las promociones incluyen alternativas para quienes prefieren vacaciones con todo incluido. En este segmento, Despegar anunció descuentos de hasta el 45 % en establecimientos seleccionados y beneficios como alojamiento gratuito para niños.

También habrá recorridos turísticos sin costo adicional para quienes reserven alojamientos en destinos como San Andrés, Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro.

En cuanto a los viajes internacionales, la compañía ofrecerá cupones de descuento de hasta $3 millones para el Caribe mexicano y otros destinos. Además, los usuarios podrán financiar sus compras hasta en seis cuotas sin intereses con bancos aliados, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.

Ofertas sorpresa durante una hora cada noche

Otra de las dinámicas de la campaña serán las llamadas horas locas. Del 23 al 29 de noviembre, entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m., Despegar revelará destinos sorpresa con descuentos adicionales.

La actividad también se realizará el viernes 27, fecha central del Black Friday. Por eso, quienes estén interesados en viajar tendrán que revisar las ofertas durante ese horario para conocer los destinos incluidos en cada promoción.

Para aprovechar las tarifas, la compañía recomienda definir con anticipación el lugar al que se quiere viajar y mantener cierta flexibilidad con las fechas. Esto permite comparar alternativas y encontrar combinaciones que se ajusten al presupuesto.

También aconseja preparar los medios de pago antes de comenzar las compras. En su plataforma habrá hasta 30 cupones de descuento para viajes nacionales e internacionales, disponibles en la página web y la aplicación, hasta agotar existencias.

Otra alternativa es la reserva automática en hoteles seleccionados. Esta herramienta permite que la plataforma realice la reserva si detecta una reducción en el precio del alojamiento. El usuario podrá pagar hasta unos días antes de ingresar al hotel y, según las condiciones anunciadas, cancelar sin costo ni penalidad si cambia de planes.

La compañía también recomienda no esperar hasta el Cyber Monday para comprar. Algunas promociones estarán disponibles exclusivamente durante el viernes 27 de noviembre y podrían agotarse antes de finalizar la jornada.

Para consultar las ofertas, los interesados pueden ingresar a la página web o a la aplicación de Despegar entre el 23 y el 29 de noviembre. Allí podrán comparar los precios de vuelos, hoteles y paquetes, revisar las condiciones de cada promoción y completar la compra.