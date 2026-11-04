Qatar Airways llega a Colombia: así funcionará la nueva ruta entre Bogotá y Doha

Colombia estrena una nueva conexión aérea con Oriente Medio. Qatar Airways comenzó este 4 de noviembre de 2026 a operar la ruta entre Doha y Bogotá, una operación que permitirá ampliar las posibilidades de viaje hacia Asia, Oceanía y diferentes países del Golfo Pérsico.

La nueva conexión tendrá dos frecuencias semanales y una capacidad de 552 sillas. Los vuelos enlazarán el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, con el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. La operación continuará hacia Caracas antes de regresar a la capital catarí.

Más allá de conectar a Colombia con Qatar, la llegada de la aerolínea representa una alternativa para quienes viajan a destinos que hasta ahora requieren conexiones adicionales. Doha es uno de los principales centros de operaciones de Qatar Airways y funciona como punto de enlace para pasajeros que se dirigen a ciudades de China, Australia y otros mercados asiáticos.

La nueva ruta también puede facilitar el movimiento de viajeros de negocios, inversionistas y turistas interesados en conocer Colombia. Para el sector exportador, la aerolínea representa otra posibilidad de transporte de mercancías gracias a su capacidad de carga, aunque las oportunidades dependerán de las condiciones y disponibilidad de los servicios logísticos.

¿Qué oportunidades abre la conexión con Qatar?

Uno de los mercados que Colombia espera atraer es el de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin.

Las cifras oficiales muestran que existe un crecimiento en el número de visitantes procedentes de estos territorios. Durante 2025 llegaron cerca de 1.700 viajeros extranjeros no residentes de esos países. Entre enero y julio de 2026 se registraron 966 visitantes, un aumento del 5,8 % frente al mismo periodo del año anterior.

El interés por atraer a estos turistas está relacionado con su capacidad de gasto y la posibilidad de impulsar actividades como el turismo de lujo, las experiencias culturales y los recorridos por destinos naturales.

La apertura también responde a una gestión que comenzó en 2017 y que involucró al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y el Aeropuerto El Dorado. Durante estos años se realizaron acercamientos con los directivos de la aerolínea y se presentó información sobre el potencial turístico y comercial del país.

¿Cómo viajar en la nueva ruta?

Las personas interesadas en utilizar esta conexión pueden consultar itinerarios y comprar sus tiquetes a través de los canales oficiales de Qatar Airways o agencias de viajes. La disponibilidad, los precios y las condiciones del trayecto deben verificarse directamente con la aerolínea.

Es importante tener presente que el vuelo contempla una continuación hacia Caracas antes de regresar a Doha, por lo que los pasajeros deben revisar las condiciones específicas de su itinerario.

La incorporación de Qatar Airways llega en un momento de expansión de la conectividad internacional colombiana. Según las cifras del Gobierno, a octubre de 2026 el país contaba con 119 rutas internacionales directas, operadas por 30 aerolíneas, que conectaban diez ciudades colombianas con 59 destinos en 31 países.

Con esta operación, Colombia suma una conexión con Asia Occidental y amplía las alternativas para atraer visitantes de mercados que tradicionalmente han tenido una menor presencia en el turismo nacional.