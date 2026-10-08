SOFA 2026 en Bogotá: guía con horarios, entradas, accesos y todo lo que debe saber

SOFA 2026 comienza este jueves 8 de octubre en Corferias y durante cinco días reunirá videojuegos, cosplay, arte, LEGO, cultura gamer, miniaturas, creadores de contenido, comunidades y otras actividades relacionadas con el ocio y la fantasía. La edición 17 estará abierta hasta el lunes festivo 12 de octubre.

Si está pensando en asistir, estas son las respuestas a las preguntas más comunes para organizar la visita.

¿Cuándo es SOFA 2026?

SOFA 2026 se realiza del jueves 8 al lunes festivo 12 de octubre de 2026 en Corferias, Bogotá.

La feria tendrá actividades distribuidas en 23 pabellones y más de 53.000 metros cuadrados del recinto.

¿A qué hora abre SOFA cada día?

Los horarios cambian según la jornada:

Jueves 8 de octubre: 12:00 m. a 8:00 p. m.

12:00 m. a 8:00 p. m. Viernes 9 de octubre: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

10:00 a. m. a 8:00 p. m. Sábado 10 de octubre: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

10:00 a. m. a 8:00 p. m. Domingo 11 de octubre: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

10:00 a. m. a 8:00 p. m. Lunes festivo 12 de octubre: 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Por eso, quienes planeen ir el último día deben tener en cuenta que la feria cerrará una hora antes que durante viernes, sábado y domingo.

¿Dónde queda SOFA y por qué entradas se puede ingresar?

El evento se realiza en Corferias y tendrá dos accesos habilitados:

Acceso Arco: carrera 37 #24-67.

carrera 37 #24-67. Acceso La Esperanza: avenida Esperanza #39-80.

Los visitantes pueden elegir el acceso que les resulte más conveniente para llegar al recinto.

¿Qué se puede encontrar en SOFA 2026?

La feria ocupará 23 pabellones con espacios dedicados a diferentes aficiones. Entre ellos están Hobby Center, SOFA Kids, Comunidades SOFA, Arte Urbano, Mystery Box, Experiencias Gamers, Cultura Gamer, FreeGames, Ciudad de Artistas, Feria Medieval, LEGO, Creadores de Contenido y Miniaturas.

También habrá espacios para cosplay, videojuegos, música y otras expresiones relacionadas con la cultura del entretenimiento.

¿Cuál es el tema de SOFA 2026?

La edición 17 tiene como eje la identidad. La organización plantea que los gustos, aficiones y pasiones también hacen parte de la forma en que las personas se expresan y disfrutan su tiempo libre.

La propuesta busca reunir tanto a quienes ya tienen una afición definida como a quienes llegan a la feria con curiosidad por conocer otras actividades y comunidades.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

La boletería está disponible en línea a través de los canales oficiales de SOFA y también en las taquillas de Corferias durante la feria.

Quienes quieran asistir pueden consultar allí las condiciones y disponibilidad de las diferentes entradas.

¿Quiénes pueden entrar gratis a SOFA 2026?

Los menores de 7 años y los adultos mayores de 70 años tienen ingreso gratuito. Para acceder a este beneficio deben presentar su documento de identidad.

¿Hay descuentos para comprar las entradas?

Sí. Los clientes Visa tienen un descuento del 20 % en la boletería general comprada en línea, sujeto al stock establecido.

En las taquillas de Corferias el descuento es del 10 %, también sujeto a disponibilidad.

El beneficio de Visa no aplica para el SOFA Family Pass.

¿Cuántos pabellones tendrá SOFA 2026?

La feria ocupará 23 pabellones de Corferias, con más de 53.000 metros cuadrados destinados a las diferentes experiencias y actividades.

Con esta distribución, los visitantes podrán encontrar zonas dedicadas a videojuegos, cosplay, arte, LEGO, comunidades, creadores, miniaturas y otros intereses dentro del mismo recinto.

¿Hasta cuándo estará SOFA 2026 en Bogotá?

La feria estará abierta hasta el lunes festivo 12 de octubre. Ese día funcionará de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., por lo que será la última oportunidad para recorrer los pabellones y actividades de esta edición.