Nieve real a -16 °C en Bogotá: ¿Dónde queda y desde cuándo se puede visitar?

Bogotá tendrá un espacio cubierto de nieve real durante la temporada de Navidad. Desde este sábado 7 de noviembre, los visitantes de Plaza Imperial podrán conocer una instalación de más de 180 metros cuadrados que recrea las condiciones de un ambiente polar, con temperaturas de hasta -16 grados centígrados.

La experiencia, llamada Imperial Ártico, estará ubicada en la entrada principal número 1 del centro comercial, en el occidente de Bogotá. Según la información entregada por sus organizadores, el espacio contará con nieve 100 % real y permitirá que niños y adultos tengan un acercamiento a condiciones climáticas poco habituales en la capital colombiana.

No será necesario viajar a un destino de invierno para encontrar este tipo de instalación. Sin embargo, quienes quieran visitarla deberán prepararse para el frío. La recomendación es llevar ropa abrigada, bufanda y zapatos adecuados para permanecer en un espacio a temperaturas bajo cero.

La nieve será uno de los principales atractivos de la temporada navideña del centro comercial, pero no el único. La propuesta también incluye diferentes estaciones interactivas relacionadas con el cuidado del medioambiente y el funcionamiento de algunas tecnologías para generar energía.

Qué otras actividades habrá además de la nieve

La programación estará distribuida en varios puntos de Plaza Imperial. Uno de ellos será el Árbol de la Vida, una estructura de más de 15 metros de altura que tendrá mensajes relacionados con acciones cotidianas para reducir el impacto ambiental, como ahorrar agua, utilizar responsablemente la electricidad y separar los residuos.

También habrá dos bicicletas conectadas a un sistema de dinamo. Al pedalear, los visitantes podrán producir electricidad para encender parte de la decoración. La actividad permitirá experimentar cómo el movimiento puede transformarse en energía.

Otra de las estaciones será Escuela Polar, un espacio con preguntas sobre el planeta y premios para quienes participen. A esta se suma Huellas de Compromiso, donde las personas podrán tomarse fotografías junto a mensajes sobre sus compromisos individuales con el medioambiente.

El recorrido contará además con tres escenografías animatrónicas distribuidas por el centro comercial. La iluminación navideña, por su parte, estará conectada con los paneles solares de Plaza Imperial.

La propuesta llega en un momento en el que la conservación de los ecosistemas polares tiene relevancia internacional. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que los últimos once años han sido los más cálidos desde que existen registros, una situación que afecta los sistemas naturales y acelera la pérdida de hielo en distintas regiones del planeta.

¿Cuándo será la inauguración?

Aunque la experiencia de nieve estará disponible desde el 7 de noviembre, la celebración oficial de apertura de la temporada navideña será el sábado 14 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde, en Plaza Eventos.

La jornada tendrá presentaciones musicales en homenaje a Los Hispanos, Los Graduados y Pastor López. A las 6:00 de la tarde está previsto el encendido de luces, acompañado por el Coro Imperialito.

Por ahora, la información de los organizadores no especifica el precio de ingreso a la experiencia de nieve, los horarios de visita ni si será necesario reservar previamente. Estos datos deberán consultarse directamente con el centro comercial antes de planear el recorrido.

Lugar: Plaza Imperial, Bogotá.

Experiencia: Imperial Ártico.

Disponible desde: 7 de noviembre de 2026.

Ubicación: entrada principal número 1.

Temperatura: -16 °C.

Superficie: más de 180 metros cuadrados de nieve real.