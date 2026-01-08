Una oportunidad para estudiar fuera del país: así funcionan las becas de la OEA para posgrados en 2026

Estudiar un posgrado fuera del país sigue siendo un objetivo para miles de profesionales en América Latina, pero el costo suele ser la principal barrera; por eso, el Programa de Becas Académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vuelve a abrir su convocatoria para estudios e investigación de postgrado en 2026, dirigida a ciudadanos y residentes permanentes de los países miembros.

La convocatoria está pensada para quienes planean iniciar sus estudios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, en universidades de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, con una condición clave: la institución no puede estar ubicada en el país de origen del postulante. La modalidad es flexible. Se aceptan programas presenciales, virtuales o mixtos, aunque la organización ha dejado claro que dará prioridad a las solicitudes para estudios en línea.

Las becas tienen una duración mínima de un año y pueden extenderse hasta dos años académicos. No cubren programas en áreas médicas ni cursos de aprendizaje de idiomas, y están alineadas con los objetivos estratégicos de la OEA. Además, quienes resulten seleccionados deberán asumir un compromiso importante: regresar a su país patrocinador y permanecer allí por al menos 24 meses una vez finalizados los estudios.

¿Qué cubre la beca y a quién está dirigida?

En términos financieros, no se trata de una beca total. El apoyo es complementario y tiene un tope de hasta 10.000 dólares por año académico. Ese monto puede destinarse, según prioridad, al pago de colegiatura, seguro de salud, manutención mensual, pasajes aéreos y materiales de estudio. La asignación final depende de la disponibilidad de fondos y del perfil del postulante.

Para postularse, el aspirante debe contar con un título universitario previo, demostrar competencia en el idioma del programa elegido y cumplir con el promedio académico exigido por la universidad de destino. También se exige un buen estado de salud que permita completar el proceso de formación. Cada país, a través de su Oficina Nacional de Enlace (ONE), puede establecer requisitos adicionales.

El proceso inicia con una solicitud en línea ante la OEA. Todos los documentos deben escanearse en un solo archivo PDF, legible y con un peso máximo de 8 MB. Entre ellos se incluyen el diploma universitario, certificado de notas, dos cartas de recomendación, documento de identidad o pasaporte, hoja de vida y carta de admisión o prueba de matrícula para 2026.

Tras enviar la solicitud, el candidato deberá remitir la documentación a la ONE de su país, que se encargará de la preselección. La fecha límite para completar el formulario en línea es el 3 de abril de 2026. Los resultados finales se publicarán en junio y los desembolsos comenzarán en el segundo semestre del año.

Imagen: Archivo ENTER.CO