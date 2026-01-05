Lanzan 100 becas de maestría en IA, datos y ciberseguridad: requisitos y cómo postularse

Las alcaldías de ciudades principales, intermedias y municipios del país, en alianza con el sector privado liderado por Educa-Edtech, anunciaron la entrega de 100 becas de maestría en tecnología y competencias digitales. La iniciativa, llamada 100 Maestrías por Colombia, busca ampliar el acceso a formación avanzada en áreas estratégicas para el mercado laboral, en un momento en el que la demanda de talento digital crece más rápido que la oferta de profesionales especializados.

La convocatoria surge como respuesta a una brecha estructural: mientras los empleos asociados a Inteligencia Artificial, analítica de datos, ciberseguridad y automatización crecen a doble dígito, muchos profesionales no logran acceder a maestrías por barreras de costo, tiempo o ubicación. La alianza público-privada apunta a reducir esas limitaciones mediante programas 100 % virtuales y flexibles.

¿En qué consiste la iniciativa?

100 Maestrías por Colombia otorgará 100 becas para cursar maestrías enfocadas en la economía digital. El programa está coordinado por Educa-Edtech, con el respaldo institucional de alcaldías que promueven el desarrollo del talento local y la empleabilidad en sus territorios. La convocatoria está abierta a personas de cualquier región del país y no exige traslado ni dedicación exclusiva.

El enfoque no es solo académico. La apuesta es formar perfiles alineados con las necesidades reales de empresas, startups y entidades públicas que hoy demandan capacidades avanzadas en análisis de datos, automatización de procesos y seguridad digital.

¿Cómo funciona y quiénes pueden aplicar?

Las maestrías priorizadas incluyen Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad, consideradas transversales a sectores como fintech, salud digital, comercio electrónico, industria y gobierno digital. También hacen parte de la oferta programas en Marketing Digital, Energías Renovables y Eficiencia Energética, y Ciudades Inteligentes y Sostenibles.

Todas las maestrías se cursarán en modalidad virtual y asincrónica, lo que permite estudiar desde cualquier lugar y compatibilizar la formación con la vida laboral. No hay límite de edad. La experiencia profesional suma puntos, pero no es obligatoria. Los requisitos se limitan a contar con título de pregrado, documento de identidad y hoja de vida actualizada.

El proceso de selección será ágil y los aspirantes recibirán respuesta en un máximo de tres días. La inscripción estará abierta solo durante los primeros días de enero y se realizará exclusivamente a través del portal www.alcaldiascol.com

Beneficios y universidades aliadas

Además de la beca de maestría, los seleccionados accederán a cursos gratuitos en Inteligencia Artificial, programas de inglés con certificación internacional y especializaciones complementarias sin costo. Los programas tendrán una duración aproximada de 12 a 15 meses, iniciarán clases en febrero y se impartirán en universidades internacionales aliadas como UDAVINCI y Università eCampus, con posibilidad de convalidación del título en Colombia ante el Ministerio de Educación.

Con esta iniciativa, alcaldías y sector privado buscan fortalecer el talento digital y preparar a más colombianos para los retos del futuro del trabajo.