Navidad con mascotas: seis regalos tecnológicos útiles para quienes conviven con perros y gatos

Regalar algo para una mascota suele parecer sencillo, pero no siempre es efectivo. Juguetes que se rompen rápido, camas que no se usan o accesorios que terminan olvidados son parte del problema. En los últimos años, la tecnología aplicada al cuidado animal ha ganado terreno porque responde a necesidades concretas: alimentar mejor, garantizar hidratación constante o saber dónde está una mascota cuando no está en casa.

Esta guía reúne seis regalos tecnológicos pensados para perros y gatos, con un criterio editorial claro: utilidad real, disponibilidad comprobable en plataformas masivas y beneficios que van más allá de la novedad. No todos prometen inteligencia artificial, pero sí resuelven problemas cotidianos que muchos dueños enfrentan sin notarlo.

Localización: tranquilidad antes que promesas

El AirTag de Apple, combinado con un collar compatible para mascotas, se ha convertido en una solución popular para quienes viven en ciudades. Funciona a través de la red “Buscar” y depende de la presencia de otros iPhone cercanos, lo que limita su uso fuera de zonas urbanas. No es GPS en tiempo real, pero como capa adicional de seguridad resulta funcional y accesible. El AirTag puede conseguirse en Amazon.

Para quienes necesitan mayor precisión, el Tractive GPS Dog Tracker ofrece localización en tiempo real, historial de movimientos y alertas de zonas seguras. Su principal punto crítico es la suscripción mensual obligatoria, pero a cambio entrega uno de los sistemas de rastreo más confiables del mercado actual. Está disponible en Mercado Libre.

Alimentación automática: menos errores, más control

En hogares con jornadas largas, los comederos automáticos dejan de ser un lujo. El PETKIT Fresh Element Solo permite programar porciones y horarios desde una aplicación móvil, ayudando a evitar la sobrealimentación y los horarios irregulares. Es especialmente útil para gatos y perros pequeños con dietas controladas. Puede encontrarse en Mercado Libre.

Como alternativa más simple está el comedero automático Kalley de 4 litros, que apuesta por capacidad y facilidad de uso sin depender de Wi-Fi o aplicaciones. Su enfoque es práctico más que tecnológico, algo que muchos usuarios valoran. Está disponible en Mercado Libre.

Hidratación: el punto más olvidado

La hidratación sigue siendo uno de los aspectos más descuidados, especialmente en gatos. El bebedero automático Amazon Basics mantiene el agua en circulación constante, lo que incentiva a beber más y reduce la acumulación de impurezas. Es un dispositivo sencillo, pero efectivo para el uso diario. Se consigue en Amazon.

Para quienes buscan durabilidad e higiene, la fuente de agua en acero inoxidable para mascotas ofrece una ventaja clara frente al plástico: menos bacterias, menos olores y mayor resistencia. Es una buena opción para hogares con varias mascotas y está disponible en Amazon.

Ahora bien, cabe mencionar que la tecnología para mascotas no debería venderse como solución milagrosa. Un localizador no evita una fuga y un comedero automático no reemplaza el cuidado responsable. Sin embargo, bien elegidos, estos dispositivos mejoran rutinas, reducen errores humanos y aportan tranquilidad real. Regalar tecnología para mascotas tiene sentido cuando responde a una necesidad concreta y no solo a una moda. Ese es el verdadero valor detrás de esta guía.

Imagen: svetikd