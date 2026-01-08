Influencers de vuelta a la oficina: cuando vivir de las redes deja de ser suficiente

Durante años, vivir de las redes sociales se presentó como una alternativa atractiva al empleo tradicional. Libertad de horarios, autonomía creativa y la posibilidad de convertir la visibilidad en ingresos hicieron del oficio de influencer una aspiración recurrente entre jóvenes en América Latina. Sin embargo, a comienzos de 2026, el panorama empieza a mostrar señales de ajuste: cada vez más creadores están regresando al trabajo formal.

El fenómeno no implica el declive del marketing de influencers. De hecho, este mercado en la región sigue creciendo y, según proyecciones de iLifeBelt, podría alcanzar los 31 mil millones de dólares en 2027. Lo que sí está cambiando es la percepción de sostenibilidad de las redes sociales como única fuente de ingresos, especialmente entre nano y micro influencers, que conforman la mayoría del ecosistema digital en países como Colombia.

En plataformas como Instagram y TikTok, estos creadores suelen recibir entre 50 y 500 dólares por publicación. Aunque la cifra puede resultar atractiva en momentos puntuales, la irregularidad de las oportunidades y la limitada inversión de muchas marcas —también pequeñas o medianas— obliga a una administración financiera cuidadosa. No siempre hay campañas cada mes, ni contratos a largo plazo que permitan proyectar estabilidad.

Este escenario ha llevado a que varios influencers, particularmente en mercados como Brasil, opten por reincorporarse a empleos formales o combinar su presencia digital con trabajos estables. La búsqueda de ingresos fijos, beneficios laborales y una rutina menos volátil aparece como una respuesta directa a la incertidumbre que generan los cambios constantes de los algoritmos.

Alexia De la Morena, directora del Máster en Marketing y Gestión Comercial de EAE Business School, señala que la ilusión de vivir exclusivamente de las redes suele chocar con una realidad poco visible. Depender al 100 % de métricas como views, alcance y engagement puede traducirse en una inseguridad financiera difícil de sostener en el tiempo. Incluso perfiles con comunidades amplias pueden experimentar caídas abruptas en sus ingresos de un mes a otro.

Los estudios de mercado y los testimonios de creadores coinciden en un patrón: periodos de ingresos altos seguidos de meses con pagos mínimos o inexistentes. Esta variabilidad complica la planificación a largo plazo y aumenta el desgaste emocional. En algunos casos, dedicarse a las redes fue inicialmente una salida al burnout laboral, pero la presión por producir contenido constante terminó empujando a una nueva búsqueda de formalización.

La brecha entre la aspiración digital y la sostenibilidad real se ha hecho más evidente. Mantener relevancia en un entorno saturado, sostener la creatividad sin equipos de apoyo y responder a la competencia por la atención supone un esfuerzo continuo que no siempre se traduce en estabilidad económica.

Para De la Morena, la clave está en la diversificación. Consultorías, productos propios, cursos, colaboraciones con contratos estables o incluso un empleo formal pueden integrarse en modelos híbridos donde las redes sociales funcionan como complemento, no como único sustento. A esto se suma un factor humano: el valor de beneficios como salud, vacaciones pagadas y un salario fijo sigue pesando en la decisión de muchos creadores.

Más que un retroceso, este retorno parcial a la oficina refleja una madurez del ecosistema digital. El éxito, hoy, parece medirse menos por la viralidad momentánea y más por la capacidad de construir proyectos profesionales resilientes, donde la visibilidad se traduzca en estabilidad y desarrollo a largo plazo.