Empresas en Colombia buscarán más perfiles tecnológicos para arrancar 2026: estas son las vacantes

Colombia iniciará el primer trimestre de 2026 con un panorama alentador para el empleo en tecnología. Pese a tener prevenciones por un mercado global marcado por la cautela y la desaceleración en la demanda de profesionales TI, el país logrará sostener una expectativa positiva que lo mantiene competitivo dentro de la región. Los datos más recientes del informe Expectativas sobre Talento Tecnológico Q1 2026 de Experis muestran que el mercado local sigue apostándole a la innovación y a la transformación digital.

La Expectativa Neta de Empleo en tecnología se ubicó en 29%, una cifra que resulta de la diferencia entre los empleadores que planean contratar y aquellos que prevén reducir personal. Aunque el indicador se mantiene estable frente al mismo periodo del año anterior, su relevancia está en el contexto: mientras otros mercados ajustan su ritmo, Colombia conserva una demanda activa por perfiles digitales.

Detrás de este resultado hay una clara intención de crecimiento. El 53% de las empresas tecnológicas en el país proyecta aumentar su planta de personal entre enero y marzo de 2026. Otro 33% espera mantenerla sin cambios, y solo un 11% anticipa recortes. Esta combinación refleja un sector que, si bien es consciente de los riesgos económicos globales, sigue viendo en la tecnología un eje estratégico para su operación.

El contraste con el panorama internacional es evidente. A escala global, las expectativas de contratación en tecnología se redujeron frente al trimestre anterior y permanecen estancadas respecto a 2025. Aun así, Latinoamérica continúa destacándose como una región dinámica, con países como Brasil y Perú liderando las proyecciones, mientras Colombia se consolida como un mercado estable y atractivo para el talento digital.

Más allá del número de vacantes, el mayor reto está en la disponibilidad de perfiles adecuados. Según el informe, el 68% de los empleadores en Colombia enfrenta mayores dificultades para cubrir cargos en áreas de TI y datos. Esta brecha entre oferta y demanda obliga a las empresas a replantear sus estrategias de formación y atracción de talento, así como a mirar más allá de los esquemas tradicionales de contratación.

Las habilidades más demandadas confirman que la digitalización atraviesa múltiples áreas productivas. Además de tecnología y análisis de datos, las compañías buscan perfiles en atención al cliente, ventas, marketing, ingeniería y operaciones, lo que evidencia cómo las competencias digitales dejaron de ser exclusivas del sector TI para convertirse en un requisito transversal.

Para enfrentar la escasez de talento, las organizaciones están priorizando el desarrollo interno. El upskilling y el reskilling encabezan las estrategias, seguidos por la incorporación de nuevos grupos de talento y una mayor flexibilidad laboral, tanto en horarios como en modelos híbridos y remotos. Estas medidas no solo buscan cubrir vacantes, sino también retener a los perfiles más demandados.

De cara a 2026, el informe sugiere que la ventaja competitiva de Colombia no estará únicamente en la cantidad de empleos tecnológicos disponibles, sino en su capacidad para consolidar el aprendizaje continuo, la reconversión profesional y la flexibilidad como pilares del empleo digital. En un mercado que tiende a estabilizarse, esas decisiones marcarán la diferencia.