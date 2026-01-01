Festival Centro 2026: cuatro días de conciertos gratuitos con 49 artistas y 10 escenarios en Bogotá ¿Cuándo?

Con cuatro días de conciertos gratuitos, una red de escenarios que atraviesa el corazón de Bogotá y un cartel que mezcla tradición y experimentación, el Festival Centro 2026 se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del inicio del año en la ciudad. La cita será del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, cuando el centro histórico se convierta en un gran mapa sonoro abierto al público.

El festival, liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), no es solo una agenda de conciertos. Es una apuesta cultural que busca activar el territorio, conectar públicos diversos y reflejar la riqueza musical del país desde múltiples orillas. Por eso, su programación reúne 49 artistas que representan géneros como folclor, salsa, pop, rock, hip hop, electrónica, músicas tradicionales, propuestas experimentales y proyectos dirigidos a las infancias.

¿Qué es el Festival Centro y por qué es diferente?

Desde hace 17 años, el Festival Centro se ha construido como un espacio donde la música dialoga con la ciudad. No funciona como un evento aislado, sino como un circuito cultural que integra teatros, plazas, universidades y espacios independientes del centro de Bogotá. En ese recorrido, la música se cruza con la vida cotidiana, el patrimonio y las dinámicas barriales.

Según la FUGA, la esencia del festival está en la diversidad. El cartel de 2026 confirma esa visión al reunir artistas consagrados junto a nuevas voces, proyectos colectivos, propuestas afrocolombianas, sonidos campesinos y fusiones contemporáneas. La idea es que cada presentación cuente una historia distinta del país y de sus transformaciones culturales.

Artistas y escenarios

El Festival Centro 2026 contará con 10 escenarios distribuidos estratégicamente para facilitar la circulación del público. Entre los espacios principales están el Muelle de la FUGA, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro al aire libre La Media Torta, que tradicionalmente convoca a miles de asistentes.

A estos se suman escenarios académicos y culturales como el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, el Teatro El Dorado y el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI, así como espacios alternativos y comunitarios como el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata, la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, La K-Zona y Casa Magola.

En estos lugares se presentarán artistas como The Latin Brothers, Diana Burco, Lucía Pulido, Combo Chimbita, La BOA, Romperayo, María Mulata, Tribu Baharú, Los Carrangomelos, Richard Blair, DJ Fresh, Nicoyembe, Piangua y Antonia Jones, entre muchos otros, hasta completar las 49 propuestas del cartel.

Ingreso, actividades y experiencia para el público

Uno de los rasgos más valorados del Festival Centro es que la mayoría de sus conciertos son de entrada libre, lo que permite un acceso amplio y diverso. Algunos escenarios cerrados pueden requerir control de aforo, por lo que se recomienda llegar con anticipación y seguir las indicaciones de la organización.

Además de los conciertos, el festival incluye actividades complementarias que fortalecen su carácter cultural y formativo, como encuentros, diálogos y experiencias que conectan música, territorio y comunidad.

Con más de 572 artistas y 140.000 asistentes a lo largo de su historia, el Festival Centro llega a 2026 reafirmando su papel como laboratorio cultural. Durante cuatro días, el centro de Bogotá no solo será escenario, sino protagonista de una experiencia donde la música se vive como punto de encuentro, inclusión y construcción colectiva.