Amazon Prime Big Deal Days llega a Colombia con hasta 55% de descuento en miles de productos

Los usuarios de Amazon Prime en Colombia tienen una nueva cita con las ofertas. Este 7 y 8 de octubre se llevará a cabo por primera vez en el país el evento Amazon Prime Big Deal Days, una jornada de descuentos que promete convertirse en la antesala de las compras navideñas. Durante dos días, los miembros de Prime podrán acceder a rebajas de hasta el 55% en miles de productos, con la ventaja de los envíos rápidos y gratuitos desde Estados Unidos.

La iniciativa, que ya ha tenido gran éxito en otros mercados, se convierte en el segundo gran evento del año para los miembros Prime, después del tradicional Prime Day. Según Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing para Norteamérica y Prime, la meta es ofrecer a los usuarios un adelanto de las fiestas de fin de año con precios bajos en todas las categorías y la comodidad de recibir sus compras sin costo adicional.

Ofertas que llegan a todas las categorías

Durante los Prime Big Deal Days, los colombianos podrán encontrar descuentos significativos en una amplia variedad de productos. La categoría de calzado lidera con rebajas de hasta el 55%, seguida por moda con el 50%, juguetes y juegos con el 45%, y belleza, hogar y cocina con hasta el 40%. Incluso la tecnología, uno de los segmentos más esperados, ofrecerá descuentos de hasta el 35%, ideales para quienes buscan renovar dispositivos o adelantarse a los regalos de diciembre.

Más allá de las rebajas, el evento representa una ventana de acceso directo al mercado estadounidense. Gracias a la membresía Prime, los usuarios en Colombia pueden adquirir productos internacionales sin preocuparse por los costos de envío o tiempos de espera prolongados.

¿Qué incluye la membresía Prime en Colombia?

El servicio de Amazon Prime está disponible en el país por $24.900 mensuales o $165.600 al año, con una prueba gratuita de 30 días. Además de las ofertas exclusivas, los miembros disfrutan de beneficios como:

Envíos internacionales gratis y rápidos en millones de productos desde EE. UU.

Acceso a Prime Video, que incluye series como Betty la Fea: La historia continúa y estrenos recientes como Fallout.

Prime Gaming, con juegos gratuitos y beneficios mensuales para los gamers.

Amazon también facilita los pagos con distintas opciones: tarjetas bancarias, PSE o tarjetas de regalo digitales. Este martes 7 de octubre, los usuarios de Bancolombia recibirán USD 10 de descuento en compras superiores a USD 60 al usar el código BANCOLMARTES, con redenciones limitadas.

Con esta primera edición de los Amazon Prime Big Deal Days en Colombia, la compañía busca consolidar su presencia y ofrecer una experiencia de compra global con beneficios locales. Una oportunidad perfecta para adelantar las compras navideñas, ahorrar y recibir todo directamente en casa, sin complicaciones ni costos extra.

