Última semana para pagar el impuesto predial con 10 % de descuento en Bogotá

Bogotá entra en la fase final del calendario tributario para el pago del impuesto predial con beneficio por pronto pago. La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que los contribuyentes tienen plazo hasta el viernes 17 de abril de 2026 para acceder a un descuento del 10 %, una oportunidad que permite reducir el valor a pagar y evitar costos adicionales más adelante.

La entidad hizo un llamado a los ciudadanos para no dejar el trámite para última hora y cumplir con esta obligación dentro de las fechas establecidas. Después del 17 de abril, el impuesto podrá cancelarse sin descuento hasta el 10 de julio de 2026, fecha límite fijada para este tributo.

El pago se puede realizar tanto de forma virtual como presencial. Quienes prefieran hacerlo en línea deben ingresar al portal de la Secretaría de Hacienda, seleccionar la opción “Pagos Bogotá” y elegir “Predial 2026”. Luego, el sistema solicita algunos datos del contribuyente o del predio, permite validar la información y continuar con el proceso de pago electrónico.

Para quienes optan por el pago físico, el mismo sistema ofrece la posibilidad de descargar la factura. Este documento puede imprimirse y presentarse en las entidades financieras autorizadas o en puntos de atención como los SuperCADE habilitados en la ciudad.

¿Cómo descargar la factura y evitar sanciones?

El proceso para obtener la factura es sencillo y está disponible en la página oficial de la entidad. Una vez dentro de “Pagos Bogotá”, el usuario debe seleccionar el tipo de impuesto, diligenciar los datos requeridos y aceptar la política de tratamiento de información. Tras esto, el sistema permite generar el recibo en formato descargable.

Cumplir con el pago dentro del plazo no solo representa un ahorro inmediato, sino que también evita la acumulación de intereses por mora o posibles sanciones. Además, estos recursos hacen parte de la financiación de proyectos públicos y servicios en la ciudad.

La Secretaría de Hacienda insiste en que realizar el trámite con anticipación facilita el proceso y reduce la congestión en plataformas y puntos físicos durante los últimos días. La recomendación es revisar la información del predio, descargar la factura con tiempo y escoger el canal de pago más conveniente.