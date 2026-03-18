Pasaporte sin cita en Bogotá: así puede tramitarlo y obtener descuento

La expedición del pasaporte en Bogotá tendrá un cambio temporal que busca facilitar el acceso al trámite. Desde ahora, los ciudadanos podrán acudir directamente a dos sedes habilitadas sin necesidad de agendar cita previa, una de las principales barreras que venían reportando los usuarios.

La medida fue anunciada por la Cancillería, que habilitó atención directa en dos puntos de la ciudad. El objetivo es reducir los tiempos de espera y descongestionar el sistema de citas, que en semanas recientes ha presentado alta demanda.

Quienes necesiten tramitar el documento pueden dirigirse a la sede centro, ubicada en la Calle 12C No. 8–27, o a la sede norte, en la Avenida 19 No. 98–03. En ambos lugares, la atención se presta entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., en jornada continua.

El trámite, recordó la entidad, debe hacerse de forma personal. No requiere intermediarios ni tramitadores, una advertencia recurrente ante la proliferación de servicios informales que prometen agilizar el proceso a cambio de dinero.

Además de eliminar temporalmente el requisito de la cita, la Cancillería introdujo un incentivo económico para un grupo específico de ciudadanos. Se trata de un descuento en el costo del documento para quienes participaron en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Descuento para votantes

Las personas que cuenten con el certificado electoral podrán acceder a una reducción del 10 % en el valor del pasaporte. Para aplicar al beneficio, deberán presentar este documento al momento de realizar el trámite en cualquiera de las sedes habilitadas.

El certificado funciona como soporte oficial de participación en la jornada electoral y es el único requisito adicional para obtener el descuento. Sin este comprobante, el costo del pasaporte se mantiene sin cambios.

La Cancillería insistió en que el proceso es directo y no exige pagos adicionales distintos a los establecidos oficialmente. También reiteró que este esquema de atención sin cita estará disponible por tiempo limitado, por lo que recomendó a los ciudadanos organizar su visita con anticipación.

El ajuste en la atención ocurre en un momento de alta demanda por trámites de viaje y renovación de documentos. La posibilidad de acudir sin cita podría aliviar la congestión, aunque también implica filas más largas en los puntos físicos.

Por ahora, la entidad mantiene estos dos canales presenciales como alternativa para quienes no logran agendar una cita o requieren el pasaporte con urgencia. El impacto de la medida dependerá del flujo de usuarios en los próximos días y de la capacidad operativa de las sedes habilitadas.