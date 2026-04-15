Nuevas reglas para llevar power banks en avión en Colombia: límites, uso y restricciones

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció una actualización en las normas que regulan el transporte de baterías de ion-litio y bancos de energía en vuelos nacionales e internacionales. La medida, que ya está en vigor, introduce restricciones sobre el uso, la cantidad permitida y la forma en que estos dispositivos deben ser transportados por los pasajeros.

El ajuste responde a la necesidad de reducir riesgos asociados a este tipo de baterías, que pueden sobrecalentarse o generar incendios si no se manipulan adecuadamente. La normativa adopta lineamientos técnicos basados en estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, específicamente en la actualización más reciente de sus instrucciones sobre transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

Uno de los cambios más relevantes es la prohibición del uso y la recarga de power banks durante el vuelo. Esto incluye también su utilización para alimentar otros dispositivos electrónicos a bordo. La restricción aplica durante todo el trayecto, desde el despegue hasta el aterrizaje.

En cuanto al transporte, los pasajeros solo podrán llevar estos dispositivos en el equipaje de mano. Queda completamente prohibido incluirlos en el equipaje facturado o de bodega. Además, se establece un límite máximo de dos unidades por persona, tanto para baterías de repuesto como para bancos de energía.

Cada dispositivo deberá ir protegido de manera individual, con el fin de evitar cortocircuitos o activaciones accidentales. Esto puede implicar el uso de fundas, empaques originales o cualquier sistema que aisle los contactos eléctricos.

Límites de capacidad y autorizaciones

La normativa también fija condiciones según la capacidad de las baterías, medida en vatios-hora (Wh). Para aquellas con una capacidad de hasta 100 Wh, el transporte está permitido sin necesidad de trámites adicionales, siempre que se cumplan las reglas generales.

En el caso de dispositivos cuya capacidad esté entre 100 Wh y 160 Wh, el pasajero deberá solicitar autorización previa a la aerolínea. Este proceso varía según la compañía aérea, pero generalmente implica informar el tipo de batería y su capacidad antes del viaje.

Baterías que superen los 160 Wh no están permitidas en vuelos comerciales bajo ninguna circunstancia.

Para los viajeros, esto implica una revisión previa de los dispositivos que planean llevar. Muchos power banks y baterías incluyen esta información en su etiqueta o manual. Si no es visible, se recomienda consultar con el fabricante o evitar su transporte para prevenir inconvenientes en el aeropuerto.

La autoridad aeronáutica también hizo un llamado a aerolíneas y operadores aeroportuarios para que ajusten sus protocolos internos y comuniquen estas medidas de forma clara a los usuarios. El objetivo es evitar contratiempos en los controles de seguridad y mejorar las condiciones de seguridad a bordo.

En la práctica, estas reglas cambian hábitos comunes entre los pasajeros, como cargar el celular durante el vuelo con un power bank. Ahora, estos dispositivos pasan a ser elementos restringidos en su uso, aunque sigan siendo permitidos bajo condiciones específicas.