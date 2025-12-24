Nubank busca talento en Colombia: estas son las vacantes en tecnología, producto y fintech

A pocos días de terminar 2025, Nubank (Nu) abrió 12 vacantes laborales en Colombia, una oportunidad para quienes buscan arrancar el próximo año con empleo en una de las fintech más grandes y reconocidas de América Latina. Las posiciones están enfocadas en tecnología, producto, diseño y análisis estratégico, áreas clave para el crecimiento del sector financiero digital.

Nu es hoy una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo, con más de 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Su modelo combina tecnología propia, uso avanzado de datos e inteligencia artificial para ofrecer productos financieros simples, accesibles y centrados en las personas. Ese enfoque le ha valido reconocimientos internacionales como Time 100 Companies, Fast Company’s Most Innovative Companies y Forbes World’s Best Banks.

Las vacantes abiertas en Colombia, todas con sede en Bogotá, reflejan esa apuesta por la innovación. Entre los cargos disponibles se encuentran el Ingeniero Líder de Software Colombia y el Ingeniero de Software Sénior, roles clave para el desarrollo de las plataformas que soportan millones de transacciones digitales. También se busca un Investigador Senior en Diseño, enfocado en entender el comportamiento de los usuarios y mejorar la experiencia digital.

Uno de los roles más estratégicos es el de Gerente Senior de Producto, responsable de liderar la experiencia de los clientes en ahorro, gasto y crédito. Este cargo tiene un papel central en la definición y ejecución de productos como tarjetas, financiación, pagos y alianzas, equilibrando crecimiento, rentabilidad y simplicidad. La posición exige una fuerte orientación a datos, visión de negocio y trabajo coordinado con equipos de ingeniería, diseño, riesgo y finanzas.

Además, Nu abrió vacantes en áreas que conectan tecnología y regulación, como Soluciones Regulatorias, Control de Gestión y Riesgos y Controles Internos, junto con varios cargos en Excelencia del Cliente, enfocados en optimizar procesos, atención y retención mediante herramientas digitales.

Todos los puestos se desarrollan bajo un modelo de trabajo híbrido, que combina trabajo remoto con asistencia a la oficina entre dos y tres veces por semana, en jornadas diseñadas para fortalecer la colaboración entre equipos. En varios cargos se requiere inglés avanzado, debido al trabajo con equipos regionales y globales.

Además de salarios competitivos, Nubank ofrece beneficios como seguros de salud y vida, programas de bienestar mental, subsidio para trabajo desde casa, plataformas de aprendizaje, vacaciones, apoyo parental y participación en acciones de la compañía.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y postularse a través del portal oficial de empleos de Nubank. En un cierre de año marcado por la búsqueda de estabilidad laboral, estas ofertas se convierten en una alternativa para quienes quieren empezar 2026 con un nuevo reto profesional en el mundo fintech.