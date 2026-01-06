Lo que aumentaron las multas, grúas y patios en Bogotá desde enero de 2026

Desde el 1 de enero de 2026 entraron en vigencia en Bogotá las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El ajuste es anual y responde principalmente al aumento del salario mínimo y a la actualización de la Unidad de Valor Básico (UVB).

Para este año, la UVB quedó en $12.110, una cifra superior a la de 2025. Ese cambio, aunque técnico, tiene un efecto directo en lo que pagan los ciudadanos cuando cometen una infracción de tránsito.

En términos prácticos, todas las multas subieron, aunque no en la misma proporción. Las infracciones leves, que el año pasado rondaban los $320.000, ahora se acercan a los $337.400. Es el caso de faltas como estacionar en sitios prohibidos o no portar algunos documentos obligatorios.

Las infracciones de mayor frecuencia, como no respetar señales de tránsito, exceder los límites de velocidad o usar el celular mientras se conduce, pasaron a costar alrededor de $633.200. En 2025, este mismo grupo de comparendos estaba por debajo de los $600.000.

El incremento es más evidente en las faltas graves. Conductas como pasarse un semáforo en rojo, conducir en contravía o realizar maniobras peligrosas ahora superan el millón de pesos, con multas cercanas a $1.266.100. En estos casos, además, suele aplicarse la inmovilización del vehículo.

Aunque el sistema mantiene los descuentos por pronto pago, el aumento también se siente allí. Pagar dentro de los primeros cinco días hábiles sigue permitiendo un descuento del 50 %, y entre el día 6 y el 20, del 25 %. Sin embargo, el valor base es más alto que el del año pasado.

Donde el impacto económico se vuelve más fuerte es en los costos de patios. En 2026, el primer día de inmovilización para un vehículo liviano o mediano cuesta $167.600, una cifra mayor a la de 2025. El segundo día sube a $175.100 y el tercero a $200.800.

A partir del cuarto día, la tarifa diaria baja a $67.200, pero el cobro es acumulativo. Esto hace que una demora de pocos días eleve rápidamente el valor final a pagar.

Para vehículos pesados, el aumento es todavía más evidente. El primer día en patios cuesta $465.200, seguido de $486.800 el segundo y $558.000 el tercero. En motocicletas, el primer día pasó a $54.300, con incrementos progresivos si la inmovilización se extiende.

El servicio de grúa también subió. En 2026, retirar una motocicleta cuesta $245.200. Para vehículos livianos, el valor es de $268.500; para medianos, $408.600; y para pesados, $601.200. Este cobro se hace una sola vez, pero se suma al comparendo y a los patios.

En conjunto, el ajuste deja un mensaje claro para los conductores: una infracción en 2026 es más cara que en 2025, y el costo puede multiplicarse si incluye grúa e inmovilización.

Por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad insiste en que conocer las tarifas vigentes y actuar con rapidez ante una sanción puede marcar la diferencia. Hoy, un error en la vía no solo implica una multa, sino un impacto directo y creciente en el bolsillo.

Imagen: Secretaría de Movilidad