El cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya está en Colombia: Así avanza la obra

El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá registró un nuevo avance con la llegada a Colombia del cuarto tren que hará parte del sistema. El material rodante arribó al puerto de Cartagena a finales de diciembre de 2025 y, según el cronograma del proyecto, será trasladado en los próximos días al Patio Taller de Bosa, en el suroccidente de la capital.

Con este nuevo tren, ya son cuatro las unidades que se encuentran en territorio nacional. Tres de ellas están en Bogotá y una más se encuentra en proceso de traslado desde la costa Caribe. En total, la primera línea del metro contará con 30 trenes, cada uno compuesto por seis vagones, los cuales deberán estar en la ciudad antes de octubre de 2026.

Una vez los vagones ingresan al Patio Taller, se inicia una etapa técnica que incluye el ensamblaje final del tren. En este punto se realizan los enganches mecánicos y eléctricos, así como la conexión de los pasillos de intercirculación que permitirán el tránsito de pasajeros entre coches. También se llevan a cabo revisiones generales y procesos de limpieza previos a las pruebas.

La llegada del cuarto tren se produce en un momento clave para el proyecto, ya que recientemente comenzaron las primeras pruebas dinámicas del tren número uno. Estas pruebas se realizan en una vía de ensayo de 905 metros ubicada dentro del Patio Taller de Bosa y permiten evaluar el comportamiento del tren en condiciones reales de movimiento.

Durante esta fase se analizan aspectos como el arranque y frenado, el consumo de energía, los niveles de ruido, la tracción y el funcionamiento de los sistemas de seguridad. También se revisa la operación de puertas y los sistemas de información al pasajero, elementos fundamentales para la futura operación comercial.

De manera paralela, se desarrollan pruebas estáticas en zonas especializadas del patio, donde se inspeccionan componentes como baterías, sistemas de comunicación, ventilación, iluminación, frenos, alarmas y bocinas. Todos estos procesos son documentados y deben ser validados por la interventoría antes de avanzar a etapas posteriores.

Aunque los trenes de la Línea 1 están diseñados para operar de forma automática, en esta fase inicial las pruebas se realizan con conducción manual. Esto permite integrar los trenes con el sistema de señalización del patio, un requisito técnico previo a las pruebas en el viaducto elevado.

En cuanto a la obra civil, el proyecto continúa su desarrollo. Con corte a diciembre de 2025, se han construido cientos de columnas y varios kilómetros de viaducto, lo que refleja el avance progresivo de la infraestructura que soportará la operación del sistema.

La llegada de nuevos trenes y el inicio de las pruebas técnicas marcan una transición del proyecto hacia una fase más operativa, en la que el énfasis empieza a desplazarse de la construcción a la validación técnica del sistema ferroviario que se espera entre en operación en 2028.