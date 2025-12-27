El primer tren del Metro de Bogotá inicia pruebas de rodamiento en Bosa

El primer tren de la Primera Línea del Metro de Bogotá comenzó sus pruebas dinámicas en el Patio Taller de Bosa. Tras finalizar la etapa de pruebas estáticas, el vehículo realizó sus primeros recorridos sobre la vía de ensayos de 900 metros para evaluar su sistema de tracción y frenado.

Durante estas maniobras, el tren se desplaza de forma manual a una velocidad máxima de 30 km/h. Los técnicos verifican el comportamiento de los seis vagones en las curvas, la respuesta de los motores eléctricos y el acople de las ruedas con el riel. Esta fase busca detectar desajustes mecánicos antes de pasar a velocidades superiores.

El cronograma técnico establece que los test en el taller continuarán durante el primer semestre de 2026. En mayo de ese año, las pruebas se trasladarán al viaducto elevado, una vez se complete la electrificación de la vía principal. Allí el tren deberá alcanzar los 80 km/h, su velocidad de diseño.

Cada tren tiene capacidad para 1.800 pasajeros y funcionará con tecnología automática GoA4. Esto permite que el sistema opere sin conductor desde un centro de control. Sin embargo, en la etapa actual, la presencia de operadores es necesaria para calibrar los sensores de proximidad y los sistemas de comunicación.

En paralelo, el Gobierno Nacional reportó que el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná movilizó más de un millón de toneladas de carga en 2025. Este dato confirma la operatividad de las vías férreas existentes en otras zonas del país mientras Bogotá completa su infraestructura urbana.

La entrada en operación comercial con pasajeros está programada para septiembre de 2027. Las pruebas actuales son el paso obligatorio para certificar la seguridad de la flota antes de integrar los 30 trenes restantes que llegarán desde China.