Dominio .co se renueva y apunta a conquistar más mercados globales

El dominio .co, una de las extensiones web más reconocidas asociadas a Colombia, presentó una nueva identidad visual con la que pretende fortalecer su reconocimiento internacional y atraer a una nueva generación de emprendedores, empresas y proyectos digitales. El anuncio se realizó durante el Foro de Política ICANN 86, celebrado en Sevilla, España, uno de los encuentros más importantes sobre gobernanza de internet a nivel mundial.

La renovación llega en un momento en el que la presencia digital se ha convertido en una necesidad para negocios de todos los tamaños. Más allá de ser una extensión web, el dominio .co ha logrado posicionarse durante años como una alternativa global utilizada por compañías, startups y creadores de contenido en diferentes países.

Según el Ministerio TIC, la nueva imagen forma parte de una etapa renovada para la operación del dominio durante la próxima década. La intención es aprovechar el reconocimiento que ya tiene la extensión para ampliar su alcance y mantener su relevancia en un mercado donde cada vez existen más opciones para registrar una dirección en internet.

Un activo digital que va más allá de Colombia

Aunque nació como el dominio de nivel superior asignado al país, .co ha trascendido las fronteras nacionales. Su principal ventaja ha sido su simplicidad. Para muchas empresas internacionales, las dos letras son fáciles de recordar y se asocian naturalmente con palabras como compañía, comercio o comunidad.

Actualmente existen más de 3,5 millones de dominios .co administrados en distintos mercados del mundo. Esa cifra demuestra que la extensión dejó de ser un recurso exclusivamente colombiano para convertirse en una herramienta global utilizada por emprendimientos tecnológicos, marcas emergentes y negocios digitales.

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La nueva identidad busca reforzar precisamente esa percepción. La apuesta es conectar con quienes están creando nuevos productos, servicios y plataformas digitales, ofreciendo una marca moderna que acompañe la evolución del ecosistema tecnológico.

El rediseño también tiene un componente simbólico. La imagen fue desarrollada en Colombia y presentada ante la comunidad internacional de internet, un mensaje con el que el país intenta mostrar capacidades en innovación y construcción de marcas digitales de alcance mundial.

Más ingresos para Colombia y proyectos de conectividad

La transformación del dominio .co también tiene implicaciones económicas. Desde el año pasado, la operación está en manos del Consorcio Equipo PuntoCo, integrado por la empresa colombiana Central Comercializadora de Internet S.A.S. y la británica Team Internet Group PLC, tras ganar la licitación realizada por el Ministerio TIC.

Uno de los cambios más relevantes es que Colombia ahora recibirá el 92 % de los ingresos brutos generados por la operación del dominio, una cifra superior al 81 % que obtenía anteriormente.

Esto significa que una mayor proporción de los recursos derivados de la comercialización de dominios podrá destinarse a iniciativas relacionadas con conectividad y reducción de la brecha digital.

La renovación de la marca llega entonces con un doble objetivo. Por un lado, mantener la competitividad internacional del dominio .co en un mercado digital cada vez más amplio. Por otro, aprovechar su crecimiento para generar mayores beneficios para el país. En una economía donde la identidad digital se ha vuelto tan importante como la física, el futuro de .co ya no depende únicamente de Colombia, sino de su capacidad para seguir siendo relevante ante millones de usuarios alrededor del mundo.