DiDi prueba en Colombia descuentos en viajes durante las horas pico

La aplicación de movilidad DiDi anunció una promoción temporal dirigida a usuarios en Colombia para reducir el costo de los desplazamientos en horas de alta demanda. La iniciativa se llama “La Hora DiDi” y permite acceder a descuentos en viajes solicitados a través de la plataforma durante franjas específicas del día.

La promoción está disponible en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira hasta el 31 de marzo de 2026. Funciona de lunes a viernes en dos horarios que coinciden con los momentos de mayor movimiento en las ciudades: entre 7:00 a.m. y 10:00 a.m., y entre 4:00 p.m. y 7:00 p.m.. Durante esas horas, algunos usuarios pueden recibir cupones con descuentos de hasta el 30 % en el valor del trayecto.

El beneficio se aplica a varias modalidades de servicio dentro de la aplicación, entre ellas DiDi Express, DiDi Moto y Pon Tu Precio, opciones que permiten solicitar vehículos o motocicletas para desplazamientos urbanos.

Un informe publicado en 2024 por la empresa de servicios financieros Visa sobre movilidad en América Latina señala que los habitantes de la región dedican en promedio 92 minutos diarios a desplazarse. Esto representa cerca de 25 días completos al año invertidos en transporte, un gasto frecuente dentro del presupuesto de muchos hogares.

¿Cómo acceder a los descuentos?

La promoción funciona directamente dentro de la aplicación. Los cupones se activan de manera automática cuando el usuario solicita un viaje dentro de los horarios definidos y cumple con las condiciones establecidas.

Cada persona puede utilizar hasta ocho cupones por semana, sin necesidad de registrarse en campañas adicionales ni ingresar códigos promocionales. El descuento se aplica al valor estimado del viaje antes de confirmar la solicitud.

Los términos y condiciones del beneficio pueden consultarse dentro de la misma plataforma. La empresa indicó que la iniciativa busca ofrecer una alternativa para reducir el costo de los trayectos en los momentos del día en los que la demanda de transporte suele aumentar.